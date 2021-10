A tudósok már meg tudják mondani, miért alakul ki a covid-lábujj

Az már 2020-ban kiderült, hogy egyes esetekben a koronavírus jelei a lábujjon is észrevehetőek, de hogy miért alakul ki a covid-lábujj, arra csak most tudtak választ adni a tudósok, írja a BBC.

A covid-lábujj bármelyik korosztálynál kialakulhat, de eddig leginkább gyerekeknél és tinédzsereknél figyelték meg. A legtöbb esetben fájdalommentes, de a kiütés sokszor fájdalmasan viszkető lehet, hólyagokkal és duzzanattal is járhat. Egy BBC-nek nyilatkozó 13 éves lány például sokszor alig bírt lábra állni, miután neki is covid-lábujja lett.

Fotó: ROBINUTRECHT/ANP via AFP

Covid-lábujj esetén leginkább a lábujjak, néhány esetben pedig az ujjak is bepirosodnak, de akár lilának is tűnhetnek, a bőrfelület érdes lesz, bizonyos esetekben gennyes hólyagok keletkezhetnek. Egyeseknél csak hetekig, másnál azonban hónapokig is tarthat ez a tünet, miközben a koronavírus más tünete, például a köhögés, a láz vagy a szaglás/ízlés elvesztése nem is jelentkezik.

A vér- és bőrteszteken alapuló legújabb vizsgálati eredmények szerint a covid-lábujjak kialakulásában az immunrendszer két része is szerepet játszhat, és mindkettő olyan mechanizmusokat érint, amelyeket a szervezet a koronavírus leküzdésében használ. Ezek közül az egyik egy olyan antitesttípus, ami tévesen nemcsak a vírust, de a megbetegedett ember saját sejtjeit és szöveteit is megtámadja.

Dr. Veronique Bataille bőrgyógyász szakorvos a BBC-nek azt mondta, a covid-lábujj leginkább a járvány első hullámában fordult elő a betegeknél, a delta-variáns esetében jóval kevesebbszer találkoztak vele. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy sok embert már beoltottak, vagy hogy sokaknak már kialakult némi védettsége amiatt, mert korábban megfertőződött.

A covid-lábujj a legtöbbször magától elmúlik, mindössze néhány esetben van szükség gyógyszeres kezelésre vagy krémekre.