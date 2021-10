Ez az a futófesztivál, ahol mindenki megtalálja a saját távját

Van egy biztos jele annak, hogy indul az őszi futószezon: a SPAR Budapest Maraton® Fesztivál.

Most hétvégén már a 36. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnépszerűbb szabadidősporteseményét. Korántsem csak a klasszikus maratoni távot bevállalóknak.

A fesztiválra már hagyományosan idén is várnak családokat, a legkisebbekkel együtt az ELTE Lágymányosi Campusához. Az ő napjuk a szombat lesz.

A NESTLÉ Családi Futás pontosan az, amit a neve is ígér. A táv alig 500 méter, sok apróságnak ez az első nagy futóélménye az őket kísérő szülőkkel együtt.

Ugyanekkora a távja a fesztivál legfelemelőbb futamnak, a FODISZ Esélyegyenlőségi Futamnak. Itt azok is átélhetik a mozgás örömét és futnak be a célba, akiknek nem mindennapos egy sporteseményen való részvétel.

És innentől nincs megállás. A SPAR HAZAI. SZERETEM Maratonka 2,3 kilométere ideális azoknak a kezdőknek, akikben már mocorog valami. De bele lehet vágni az 5 kilométeres Riska Minimaratonba is, társaságban szinte észrevétlenül lehet teljesíteni ezt a távot is. A következő lépcső a SPAR Verde 10 km, erre azért már érdemes készülni.

Lesz egy specális, 4×2 kilométeres váltófutást is. Ezt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Európai Bizottság soros elnökségét betöltő Szlovén Köztársaság Nagykövetsége és a BSI által közösen hirdetette meg, „Elnökségi Váltó – Fuss egy biztonságos jövőért!” a neve, bárki indulhat rajta, de külön versenyt hirdettek a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek munkatársaiból és családtagjaiból álló 4 fős futócsapatoknak.

Aki pedig csak átmozgatná magát egy kicsit, de meggyűlik a baja a futással, annak találták ki a SPAR enjoy. gyaloglást, 2,3 kilométer könnyű mozgással, akár négy generáció számára is.



A vasárnap azoké, akik még nagyobb kihívásra várnak. A maraton előszobája a Regnum 30, nem árul zsákmacskát, 30 kilométert kell teljesíteni. Ez már a félmaratonnál komolyabb, aki ezzel megvan, már ráfordulhat a maratonra. Külön motivációt adhat nekik, hogy a 30 kilométert bevállalók együtt futhatnak a maratonistákkal. Nem is akár hol: Európa egyik legszebb és leglátványosabb maratoni útvonalán, a Duna két partján, át a Margitszigeten. Nem egy rossz élmény, ha futás közben bele lehet feledkezni a csodálatos világörökségi panorámába.

A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál népszerűségét mutatja, hogy az utazási nehézségek ellenére is 62 ország 700 külföldi futója nevezett idén. Itthonról hatszázhúsz településről neveztek 12 ezren.

Több mint 700 futó először próbálkozik majd a bakancslistás maratoni táv teljesítésével, köztük Cser Krisztián operaénekes, Tankó Erika és Herman Flóra színésznők. Rutinos maratonistaként áll rajthoz Dombi Tibor harmincötszörös válogatott labdarúgó is. Nála is nagyobb tapasztalata van Kele Géza amatőr futónak, aki a szlovákiai Dunamocsról érkezik Budapestre, hogy teljesítse 200. hivatalos maratoni versenyét és 21. Budapest Maratonját.



A maratont párban és váltóban is lehet teljesíteni, utóbbiban, a Tolle UHT Maratonstafétában lesz egy különverseny is. Az Európában is egyedülálló Fut a színház versenyre a Magyar Állami Operaház rögtön 10 váltóval is nevezett, de futócipőt húznak a Vígszínház, a Játékszín, a Nemzeti Táncszínház, a Városmajori Szabadtéri Színpad, a Budapest Bábszínház művészei, a #freeSZFE Egyesület hallgatói, a Jurányi Közösségi Inkubátorház és az Ördögkatlan Fesztivál munkatársai is.

Nemcsak futóként, szurkolóként, de egyszerű nézőként is érdemes kilátogatni a vasárnap reggel 9 órakor rajtoló 36. SPAR Budapest Maraton® -ra.

A Budapesti Őszi Fesztivál partnerségének köszönhetően a futópályán 26 zenei pont várja a futókat, klasszikus zene, rock, jazz, népzene, blues, DJ-k és dobosok adnak majd újabb lendületet számukra. Két kiemelt ponton (Clark Ádám tér és Margitsziget – Palackozó) a Budapesti Őszi Fesztivál lélekfrissítő zenei állomásokkal fokozza a futók, szurkolók és érdeklődők hangulatát.



„A SPAR Magyarország alapértékei közé tartozik az egészséges életmód népszerűsítése és a sport, a testmozgás támogatása. Büszkék vagyunk arra, hogy már több mint egy évtizede, 2008 óta hazánk legnagyobb magyarországi szabadidősport eseményének névadó szponzora lehetünk. Nagy várakozással készültünk az idei SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra, amelyen a tavalyi kényszerű járványügyi korlátozások után idén szabadabb körülmények között futhatunk. A SPAR Budapest Maraton® Fesztivál azonban nem csak sport-, hanem társadalmi esemény is. Az egészségtudatos táplálkozás iránt elkötelezett SPAR amellett, hogy megjelenik Életmód standjával, a Regnum standja teljes bevételét a megszokott módon a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlja fel” – emelte ki a fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján Maczelka Márk a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője.

Ha távot keresel magadnak, vagy csak kilátogatnál a fesztiválra, a sparbudapestmaraton.hu-n minden részletet megtalálsz.