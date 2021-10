Félmilliárd forinttal támogatta meg a vadászati kiállítás vásárosnaményi helyszínének rendezőjét az MTÜ

Alaposan megszedte magát állami támogatásokból idén a vadászati világkiállítás egyik vidéki helyszínének házigazdája, a Harmónia Trade Kft. A Kiss Zoltánné tulajdonában álló, a vásárosnaményi Hunor hotelt üzemeltető cég az Mfor cikke szerint 494,5 millió forint támogatáshoz jutott a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából, amely idén már nem is pályázatokon, hanem ún. egyedi döntés alapján osztogatja a közpénzt.

A félmilliárd forinttal megtámogatott Hunor szálloda emögött a magtárból kialakított kínai ruhabolt mögött rejtőzik a Beregi Múzeum szomszédságában. Fotó: Google Street View

Hogy ez mekkora pénz? Összevetésképp a Harmónia Trade Kft. 2020-as teljes forgalma a most kiutalt támogatás felét se érte el, 214 milliós forgalom mellett tavaly 7 millió forint veszteséget termelt.

A Hunor hotel címe a székhelye egy másik vállalkozásnak, a Kiss B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek, aminek Kiss Zoltán a tulajdonosa. Róla 2013-ban Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium akkori államtitkárának barátjaként írt a HVG, miután családja kilend trafik koncesszióját is elnyerte az akkori aktuális slágermutyiban.

Aggodalomra azonban semmi ok, ahogy arra cikkében az Mfor is emlékeztet, Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára már rég megmondta, hogy az MTÜ nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon ítéli oda egyedi döntéssel a százmilliós fejlesztési támogatásokat. (Via Mfor)