Kevésbé esős, de hidegebb lesz a hétvége

Az elmúlt napokhoz képest kevésbé esős, de hűvösebb idő várható a hétvégén: a csúcsértékek már mindenhol 20 fok, néhol 10 fok alatt alakulnak. Hajnalban helyenként mínuszokra is számítani kell.

Darvak (Grus grus) szállnak a Szegedtől nem messze található Sándorfalva közelében 2018. november 10-én. Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Péntek

Az ország déli felén továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutánig a Nagykanizsa-Szeged vonaltól délre továbbra is lehet még gyenge eső, majd délutánra ott is megszűnik a csapadék. Eközben az ország északi felén eleinte fátyolfelhős idő várható, de a déli óráktól egyre nagyobb területen kiderül az ég. Az Észak-Alföldön megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet a hajnal. Napközben 12-18 fokig melegszik fel a levegő.

Szombat

Az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős, a déli megyékben, később északkeleten is változóan felhős lesz az ég. A déli megyékben elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 9 fok között alakul, de elsősorban az északkeleti megyékben a derült, szélcsendes helyeken mínusz 2 fokot is mérhetnek. Délután 10-15 fok várható.

Vasárnap

Az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de elsősorban a déli megyékben és a Tiszántúlon erősebben megnőhet a felhőzet. A Dél-Alföldön és a Tiszántúlon több helyen, máshol elvétve valószínű eső, záporeső. A minimum-hőmérséklet általában 2 és 8 fok között várható, de a gyengébben felhős, szélvédett tájakon mínusz 2 fokig is lehűlhet a levegő. A nappali csúcsértékek 9 és 14 fok között alakulnak. (OMSZ via MTI)