Robbantottak egy síita mecsetben Kunduz városában

Erőteljes robbanás történt egy síita mecsetben az Afganisztán északi részén fekvő Kunduz városában, írja a BBC. Helyszíni beszámolók szerint a robbantásban, ami épp a pénteki imák idején történt, legalább 50 ember meghalt, és több mint 140 sérültről tudni.

Afganisztánban a síiták kisebbségben vannak, és korábban több alkalommal is követtek már ellenük merényleteket szélsőséges szunnita csoportok.

A merénylet tényét az ország irányítását átvető tálibok is megerősítették, egy szóvivőjük annyit közölt, hogy számos ember meghalt, illetve megsérült. A támadásért egyelőre egyetlen szervezet sem vállalta a felelősséget, de az Iszlám Állam alá tartozó IS-K korábban már több alkalommal támadta az ország síita közösségeit.

A csoport a tálibok uralmát is elutasítja, a közelmúltban több pokolgépes merényletet is elkövettek, elsősorban az ország keleti részén. Az IS-K támadásai komoly kihívást jelenetnek a tálibok számára is, akik a hatalomváltásuk legitimációját épp az erőszakos támadások felszámolásának ígéretével is akarták megalapozni.