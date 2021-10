Vasas Szakszervezet: Százezreket vasalnának be munkásaiktól a nagy cégek, mert nem tudták őket dolgoztatni a járvány alatt

Fejenként legalább 80-100 ezer forintot, bizonyos esetekben akár még többet követelne a dolgozóitól több tucat autóipari, gépipari és elektronikai cég a Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint. Azokat a le nem dolgozott órákat akarják behajtani, amik a járványügyi korlátozások és a gyárleállások miatt keletkeztek az elmúlt másfél évben, mondta a szövetség alelnöke, László Zoltán a Népszavának.

A rabszolgatörvényként ismert szabályozás 2018-ban tette lehetővé, hogy kollektív szerződés alapján akár 36 hónapra is kiterjesszék a munkaidőkeretet a gyárakban. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak akár három éven keresztül dolgoztathatók úgy, hogy beosztásuk a munka mennyiségéhez igazodjon. Az alapfizetésüket kapják akkor is, amikor kevesebb a megredelés, és nem kell annyit dolgozn, majd akkor is, amikor túlórázni kell.

A járvány kitörésekor a kormány tovább lazított a szaábályozáson. A munkáltatók egyoldalúan bevezethettek 24 hónapos munkaidőkeretet vagy kibővíthették a korábban megállapítottat.

Tüntetés 2019-ben Fotó: Adrián Zoltán//Képszerkesztőség

László szerint több száz cég élt a lehetőséggel, de már most látszik, hogy sokan nem lesznek képesek a két év lejárta előtt ledolgoztatni a „mínusz órákat”. Állítása szerint több autóipari cég úgy értelmezi ezt, hogy a dolgozók tartoznak nekik. Két helyen felajánlottak a munkavállalóknak, hogy hathavi részletben, kamatmentesen törleszthetnek.

A szakszervezet szerint ez törvénytelen, és a le nem dolgozott órákat el kell könyvelni veszteségként.

Vannak vállalatok, ahol fordított a helyzet: rengeteg volt a munka a járvány alatt, és most nem akarják kifizetni a plusz órákat. Ezek az alkalmazottak most pihenhetnek, a kölcsönzött munkaerőt viszony agyondolgoztatják, mondta László.