Botrány a Wembleyben: a rasszizmussal vádolt magyar ultrák a lelátón csaptak össze a rendezőkkel és a rendőrökkel

Hiába ért el egészen váratlan bravúrt a vezetést megszerző, majd végül 1:1-et játszó magyar válogatott a kedd esti vb-selejtezőn - az 1953-ban rendezett 3:6-os angol-magyar óta először nem kaptunk ki a Wembleyben - a brit sajtó fő témája megint a magyar szurkolók viselkedése.



A tudósítások szerint közel ezerfős magyar tábor egy része ugyanis már a meccs legelején tudatott magáról. Még csak a harmadik percben jártunk, amikor rendőrök hatoltak be a dobálások megakadályozása végett eleve hálóval körbevetett vendégszektorba, ahol a magyar ultrák egy része rájuk támadt. A brit szurkolói huliganizmus legsötétebb napjait idéző jelenetek következtek: szurkolókat gumibotozó rendőrök és rendőrökre, illetve rendezőkre támadó szurkolók.

A konfliktust a BBC és a Guardian egybehangzó jelentései szerint az váltotta ki, hogy egy magyar szurkoló rasszista beszólással inzultált egy rendezőt, mire rendőrök hatoltak be a szektorba, hogy letartóztassák a gyanúsítottat. A Metropolitan Police is erről adott ki rövid közleményt, “kisebb rendzavarásnak” minősítve a rendőröket fenyegető vendégszurkolók gumibotozását.



A rasszista inzultálással gyanúsított szurkolót az incidens ellenére letartóztatták.

A BBC meccstudósítása szerint a magyarok a rendőrök megjelenése előtt több rendezővel is konfliktusba keveredtek, rögtön a meccs kezdetekor. A brit közszolgálati csatorna szerint a gumibotozás után többen is átmásztak egy kordonon, biztonságiakat ütöttek meg és a rendőröket vagy azok egy részét egy időre vissza is tudták szorítani, egészen a közlekedőfolyósig. A Guardian cikke szerint az aktív hadakozás nagyjából hét percig tartott, a kedélyek pedig durván fél óra múltán csillapodtak le teljesen.

A meccs eleve ideges hangulatban indult. A hazai szurkolók egy része a magyar himusz, a magyarok pedig az angolok térdelése közben fújoltak, a vendégszurkolók pedig egy áthúzott, térdelő figurát ábrázoló traszparenst is kifeszítettek.