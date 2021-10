A hortobágyi vadlovak olyanok, mint az unikornisok

Amikor sorra nyíltak egymás után a puszta közepén az elektromos távirányítású kapuk, egy fél pillanatra azért eszembe jutott, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park valójában a magyar Jurassic Park, csak ez nem annyira veszélyes hely, mint John Hammond klónozott dinoszauroszokkal teli szigete. Legalábbis nem tűnt úgy, hogy pisilés közben attól kéne rettegnem, hogy rám töri az ajtót egy őstulok. Pedig a jurassicparkos hangulatot tovább erősítette, hogy diszkréten logózott dzsippekkel lehetett csak megközelíteni az emberektől mesterségesen elzárt területen élő, vagyis félvad állatokat. De mivel azok már akkor azonnal elkezdtek az ellenkező irányba mozogni, ha csak feléjük néztünk, vagy arra gondoltunk, hogy feléjük fogunk nézni, a hortobágyi pusztaszafarinak valójában inkább olyan volt a hangulata, mintha unikornisra vadásztunk volna. Igaz, unikornis-szart még senki sem látott, legalábbis nem tudta bizonyítani, hogy az egy unikornis-szar, nekem meg fotós bizonyítékom is van arról, hogy a hortobágyon tényleg élnek, de legalábbis ürítenek néha vadlovak.

Fotó: Mészáros Juli/444

Teljesen váratlanul ért, hogy a hétfői napomat a Hortobágyon töltöm majd, alig három nappal előtte tudtam meg, hogy elmehetek egy pusztaszafarira, hogy az őstulkok és a darvak meglesése között a helyi csárdában minibográcsból egyem a gulyást. Egy ilyen lehetőségre épeszű ember nem mond nemet. Arról mondjuk nem szóltak előre, hogy a bejáráson a közmédia stábja is jelen lesz, akik kameráikkal vadlovak híján a megjelent sajtósokat üldözve próbálnak majd vágóképeket gyártani, de végül ez is volt annyira szórakoztató, mint a minibogrács.

Jó, de minek mentem oda?

Mert az elmúlt 2-3 évben Török Zoltán természetfilmes azzal töltötte az idejét, hogy a Hortobágyon feküdt/ült/állt a fűben/sárban/hóban/homokban nevetségesen sok időt, hogy filmet készítsen az itt élő vadlovakról, most pedig megmutatták az újságíróknak is, hogy ez mennyire nem volt egyszerű meló. Bár én csak egy napon keresztül csináltam valami hasonlónak is alig nevezhetőt ahhoz képest, amit Török két és fél éven át művelt, minden csodálatom az övé. Leginkább persze azért, mert bármennyire is órákig voltam ott, ahol a lovak – egy része – él, a Przewalski-lovakból csak néhány távolban mocorgó pöttyöt láthattam.

Azok ott – állítólag – vadlovak Fotó: Mészáros Juli/444

Nem úgy az őstulkokból, akik ahhoz is lusták voltak, hogy arrébb vonszolják magukat a dzsippünk elől. Inkább csak álltak és néztek ránk bambán, hogy mégis mit akarunk tőlük. Pont ezt.

Kamu őstulkok, a háttérben megbúvó ázsiai vadlovakkal a Hortobágyon Fotó: Mészáros Juli/444

Török filmje, a Vadlovak - Hortobágyi mese, ahogy a címe is mutatja, valójában tényleg egy mese, ami a Hortobágy egy védett területén, a Pentezugban élő ménesről, pontosabban egy csikó, Cseppke felnövéséről szól. Cseppke és a többi ló az év minden napját a pusztában tölti, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha elviselhetetlen a hőség, vagy ha olyan hideg van, hogy kinézni is fáj az ablakon.

Mit keres a Hortobágyon egy ázsiai vadló?

A Przewalski-lovak teljes mértékben háborítatlanul élnek a Hortobágyi Nemzeti Park kellős közepén a 90-es évek vége óta. Ja igen, mert ezek nem őshonos állatok, hanem ázsiai vadlovak, akik Mongóliából érkeztek. A rezervátum vezetője, Kerekes Viola szerint alakultak is ki szakmai viták amiatt, hogy mit keres a Hortobágyon egy ázsiai vadló, de erre is van magyarázat. Mert egy kicsit azért mégis őshonosak. Vagy valami olyasmi.

Török Zoltán, a film rendezője Fotó: Mészáros Juli/444

Kerekes szerint két választásuk volt, az egyik, hogy házilovakat tartsanak a Hortobágyon, a másik pedig hogy vadlovakat, és utóbbi mellett döntöttek. A Przewalski-ló egy orosz tábornokról, Nyikolaj Przsevalszkijról kapta a nevét, aki az 1800-as évek végén egy belső-mongol felfedezőútján talált rá erre az állatra. Csontleletek szerint hasonló vadlovak éltek korábban Európában, így Magyarországon is. Az ázsiai vadlovakból végül az 1900-as évek elején többet is szállítottak állatkertekbe Németországba, Ukrajnába, Angliába de még az Egyesült Államokba is, a faj pedig végülis ennek köszönheti a fennmaradását, mert a vadon élő társaik az ötvenes évekre teljesen kipusztultak.

Kerekes elmondása szerint a hazai állomány is elhullana, ha néha nem avatkoznának be mesterségesen az életükbe egy állománycsökkentő kezeléssel, magyarul azzal, hogy néha – hormonmentes – fogamzásgátlót adnak a lovaknak. A rezervátum vezetője szerint erre azért van szükség, mert a területen nincs természetes ragadozójuk, másrészt ha az állomány felszaporodna, kilegelnék maguk alól a területet és elhullanának. Ritkán alkalmaznak kilövéseket is, de ezt is csak a ragadozók hiánya miatt, és csak azokban az esetekben, ha egy állat megsérül: egy sérült állat ugyanis a vadonban pár hét alatt vagy elpusztul, vagy elkapják a ragadozók.

Vannak fák is Fotó: Mészáros Juli/444

Az európai állatkertekben elszaporodott vadlovakat a kilencvenes években egy holland házaspár egyébként elkezdte visszatelepíteni Mongóliába, Ulánbátor mellé. A világon ma élő ázsiai vadló-populáció pedig gyakorlatilag annak a 12 lónak a leszármazottja, amelyeket az 1900-as évek elején hoztak el Mongóliából, és amelyek képesek volt a szaporodásra.

Kamu őstulkok

De most inkább beszéljünk az őstulkokról, amik valójában csak kamu őstulkok. Kerekes Viola szerint körülbelül annyira ősiek, mint a Sinka. Semennyire. Azok az őstulkok, amik most legelésznek a Hortobágyon, csak rekonstruált őstulkok, mivel a legutolsó őstulok 1627-ben pusztult el Lengyelországban. A ma is ismert marhák őse Európa legnagyobb növényevő állata volt, és körülbelül úgy nézett ki, mint egy bölény és egy tehén keveréke, aki ellopta és kicsit átalakította egy szürkemarha szarvát.

Őstulkok. Vagy valami olyasmi Fotó: Mészáros Juli/444

A szürkemarha-vonal sem véletlen, ezekben az őstulkokban ugyanis a spanyol viador marhákon meg a skót felföldi marhákon túl van magyar szürkemarha is, de néhol bevettek a tenyésztésbe olasz és afrikai fajtákat is. Persze pont olyat, mint az eredeti őstulok, soha nem tudnak majd összehozni, de azon vannak, hogy valami olyasmit tudjanak visszatenyészteni, ami a legjobban hasonlít azokra, amik 500 évvel ezelőtt álltak hasonlóan bambán a puszta közepén.

Nyilván nem véletlenül, de a hortobágyi pusztaszafarinkat sikerült pont a legnagyobb daruvonulás idejére időzíteni, így a lovak, a tulkok és a minibográcsból elfogyasztott gulyás után Szilágyi Attila természetőr vezetésével néztük meg a Mike-laposi-tónál éjszakázó darvakat. Viszont itt is valami egészen hasonló történt, mint a lovaknál, újra unikornis-vadászaton voltunk, mert bármennyire is több tízezer madárról beszélünk, a közelükbe – nyilván – nem mehettünk. Úgyhogy most mindenki próbálja meg elhinni nekem, hogy az alábbi képen vannak darvak is: ott leghátul, azok a szürkés pöttyök a vízben.

A képen darvakat rejtettünk el Fotó: Mészáros Juli/444

Itt sincsenek darvak, de el lehet őket képzelni Fotó: Mészáros Juli/444

Összességében azt tudom tanácsolni, hogy aki állatokat akar nézni, az most ne a Hortobágyra menjen, hanem moziba, mert november 4-től vetítik a Mozinet forgalmazásában Török Zoltán Vadlovak - Hortobágyi mese című filmjét. Abban legalább tényleg lehet állatokat látni. Közelről.