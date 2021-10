Gulyás Gergely szerint álhír, hogy bebetonoznák Polt Pétert

A miniszterelnök-jelöltek egymásra licitálva hajtogatják, hogy melyikük váltaná le hamarabb Polt Péter legfőbb ügyészt, de a kérdés az, hogy hogyan, ugyanis a kormány rögtön benyújtott egy javaslatcsomagot, ami úgy változtatná meg az országgyűlési törvényt, hogy a legfőbb ügyészt csak kétharmados többséggel lehessen leváltani, ezzel pedig bebetonoznák Polt Pétert.

„A legfőbb ügyész megválasztásának világos szabályai vannak, ezen semmit nem változtat a most benyújtott javaslat” - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön az MTI-nek.

Gulyás Gergely kifejtette: a baloldali sajtóban álhírterjesztés zajlik, mert "teljesen világos szabályai vannak a legfőbb ügyész megbízatása keletkezésének, a legfőbb ügyész megválasztásának", és ezeket a kormány frissen benyújtott javaslata egyáltalán nem érinti.

A miniszter szerint a legfőbb ügyészt eddig is kétharmados többséggel választotta meg az Országgyűlés, és hogyha egy megbízatás kétharmados többséggel keletkezik, a megszüntetésére is csak így van lehetőség. Ez utóbbit tartalmazta a jelenlegi törvénymódosítás.

„Ez egyébként valamennyi közjogi tisztségviselő esetében így van, "tehát amilyen többséggel keletkezik valakinek a megbízatása - a legfőbb ügyésznél ez eddig is kétharmados volt -, ugyanolyan többséggel lehet megszüntetni is a megbízatást. Az a pontosítás, amelyet az előterjesztés tartalmaz, az eddig is létező alkotmányos gyakorlatot foglalja jogszabályba” - mondta Gulyás Gergely. (MTI)