Novák Katalin arra buzdította egy malmői nemzetközi holokauszt-fórum résztvevőit, hogy avatkozzanak be a magyar belpolitikába

Novák Katalin szerint azért is védjük nagy erőkkel a határainkat, hogy a zsidó közösségeink tagjait is védjük, az országban emiatt a kormánynak köszönhetően béke és biztonság van. Magyarország családügyi minisztere ezekről Malmőben, egy nemzetközi holokauszt-fórumon beszélt. Beszédét azzal kezdte, hogy mindenkit biztosított arról, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és az oktatásban is nagy hangsúlyt fektetnek erre, ennek ellenére ő, mint háromgyerekes anya, sokszor megkérdezi magától, hogy valóban mindent megtanít-e ezzel kapcsolatban a saját gyerekeinek.

Fotó: Novák Katalin/Facebook

Miközben a konferencián holokauszt-túlélők szólaltak fel, és résztvevő többi ország képviselői a fokozódó antiszemitizmus miatti aggodalmukról beszéltek, illetve arról, hogy a közösségi médiában milyen gyorsan terjednek a gyűlöletkeltő elméletek, Novák Katalin arra használta fel az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet a magyarországi belpolitikára. Mármint arra, hogy „a nyíltan antiszemita Jobbik” összefogott a komplett ellenzékkel, ez ellen pedig mindenkinek sürgősen fel kellene lépnie. Novák felháborodva kérdezte, hogy miért nincs erről szó külföldön, ezért arra kért minden megjelenőt, hogy emeljék fel a szavukat a magyarországi ellenzéki összefogás ellen, mert „ez egy olyan dolog, amit most megtehetünk az antiszemitizmussal szemben”.

Novák angol nyelvű beszédét 41:50-től lehet meghallgatni: