Majdnem harminc centi hó esett Bánkúton

Már vastag hótakaró borítja be a Bükk magasabb csúcsait, ahol továbbra is kicsivel fagypont alatt alakul a hőmérséklet, már nagyjából 10 centis hótakaró alakult ki Bánkúton – írta szerda este az Időkép. Hozzátették, hogy a folyamatos havazás miatt reggelre a hótakaró vastagsága akár a 20 centit is elérheti.

A Fehér Sas Panzió fotói alapján már este is volt elég hó a hóemberépítéshez.

9:50 - Frissítés: Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebookon közölte, hogy a Bükkben reggelre 20-25, de egyes helyeken akár 30 cm-es hóréteg is kialakult, és a Mátrában is 4 centis hóvastagságot mértek.

A Bánkúti Turistaház csapata közben arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdőben sétálni most veszélyes lehet, mert a zöld, lombos fákra esett vizes, tapadó hó miatt faágak szakadtak le és fák dőltek ki. Közleményükben arról is írnak, hogy „áram egyelőre nincs, a hálózat nagy területen sérült, bizonytalan, hogy mikorra állítják helyre. Az utat is lezárták a mai napon. Senki ne induljon neki, amíg a fákról le nem olvad a rátapadt hó, addig az erdő NEM BIZTONSÁGOS”.