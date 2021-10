23 év után felmondtak Christchurch hivatalos varázslójának

Vége a varázslatnak Christchurchben, Új-Zéland második legnagyobb városában, ahol 23 év után felmondták a 88 éves Ian Brackenbury Channell, Új-Zéland hivatalos Varázslójának szerződését. Channell az elmúlt 23 évben évi 16 ezer dollár javadalmazás fejében végzett varázstevékenységet, amitől amúgy azt remélték, hogy hírét viszi a városnak.

Az Angliában született Channell 1976-ban vándorolt be Új-Zélandra, ahol azonnal köztéri mágusként kezdet dolgozni. 1982-ben az új-zélandi galériaigazgatók szövetsége határozatában élő művészeti alkotásnak minősítette, 1990-ben pedig az ország akkori miniszterelnöke, Mike Moore Új-Zéland varázslójának is felkérte. Azóta Channell rendszeresen lépett fel Christchurchben, járt esőtáncot Ausztráliában és Új-Zélandon szárazságok idején, és 2009-ben még a királynő is kitüntette.

Idén áprilisban kisebb botrányba keveredett, miután a Hármas csatorna nevű tévéadó viccelődő közéleti magazinjában arról beszélt, hogy szereti cukkolni a nőket. "Szeretem a nőket, mindig megbocsátok nekik. Még egyet sem ütöttem meg, mert túl könnyen sérülnek, aztán pedig panaszkodnak a szomszédoknak és a barátaiknak, bajba keverve engem" - mondta.

A Christchurchi tanács ezután most októberben levélben köszönte meg eddigi szolgálatait. Channell szerint a tanács azért mondta fel a szerződését, mert már nem passzol a város hangulatához. "Nem kedvelnek engem, mert unalmas öreg bürokraták, akiket senki sem kedvel, miközben engem mindenki szeret" - mondta. (Via The Guardian)