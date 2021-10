Amerika három hét múlva megnyitja a határait a turisták előtt

21 hónap után megnyílnak az Egyesült Államok határai a tömegturizmus előtt: a Fehér Ház mai bejelentése szerint november 8. után a minden szükséges oltást megkapott turisták újra beutazhatnak az országba.

A magyarokat a gyakorlatban érinti, hogy az számít oltottnak, aki az USA-ban vagy a WHO által elfogadott vakcinával immunizáltak. Ez azt jelenti, hogy azok szívták meg ezt is, akik orosz Szputnyikot kaptak. A Magyarországon elérhető összes többi oltás feljogosít a beutazásra, ideértve a kínaiakat is, mivel azok rajta vannak a WHO listáján.

(via Reuters)