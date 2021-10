Orbán bizalmasa nyílt pódiumvitát vállalt a világ egyik legismertebb bevándorláspárti szerzőjével Budapesten

Ritka eseményre kerül sor jövő kedden, október 19-én: egy befolyásos fideszes nyílt, közönség előtti vitát vállalt Budapesten egy migrációpárti szerzővel és egy menekültsegítő szervezet vezetőjével úgy, hogy a moderátor független újságíró. A migrációpárti szereplő amerikai és híres: Bryan Caplan közgazdász és Zach Weinersmith képregény formátumú könyve, ami a nyár végén jelent meg magyarul “Szabad a pálya – Vajon mit mond a tudomány a bevándorlásról?” címmel, 2019-ben egy ideig vezette a New York Times bestsellerlistáját.



Bryan Caplan a magyarr fordított könyvével.

Nem tűnik véletlennek azért, hogy Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, pont Caplannel vállalt normális vitát, egyenlő feltételekkel, ami amúgy nem szokása az állampárt prominenseinek: Bryan Caplan ugyanis a világon bármilyen társaságban törpe kisebbségben van a véleményével. Ő ugyanis anarcho-kapitalista, gazdaságilag libertárius gondolkodó, aki a határok teljes, korlátozásmentes megnyitása mellett érvel. Nem is annyira morális, sokkal inkább szárazon racionális, gazdasági alapon. Caplan egy fő tézise ugyanis az, hogy a határok teljes megnyitása óriási gazdasági előnyökkel járna.



Caplan korábbi könyvei is alapvetőnek tekintett, de szerinte téves axiomákra kérdeznek rá. A The Case Against Educationban a felsőoktatás ellen érvel, a Selfish Reasons to Have More Kids-ban az ellen, hogy a sok poronty legatyásítja az embert, a The Myth of the Rational Voterben pedig az ellen, hogy a szavazók tudnák, mire szavaznak.

A libertárius Caplan téziseinek semmi köze a jellemzően baloldali, liberális vagy kereszténydemokrata ideológiájú menekültsegítő szervezetek vagy akár Soros György gondolkodásához. Utóbbiak nem a migrációt támogatják, a korlátozás nélkülit végképp nem, hanem pusztán a menekültekkel szembeni emberséges bánásmódot, erkölcsi-emberbaráti vagy valláserkölcsi alapon. Caplan nem ilyen, ő deklaráltan a határok totális kinyitását és akárhány gazdasági menekült beengedését tartaná kívánatosnak, méghozzá azért, mert ezzel szerinte minden szereplő jól járna anyagilag. Az amerikai közgazdász szerint emellett bizonyíthatóan alaptalanok a tömeges bevándorlással kapcsolatos jellemző félelmek.

A képregénykönyve pont erről szól, szórakoztatóan, de közben végig racionálisan érvelve, közben sorra véve a lehetséges ellenérveket is.

A beszélgetőpartnere Orbán Balázs mellett Kováts András, a Menedék- migránsokat segítő egyesület igazgatója lesz, a moderátor pedig a Válasz Online-os Vörös Szabolcs. A helyszín a Tranzit kávéház, az eseményt Caplan könyvének magyar kiadója szervezi. A helyek beteltek, de az eseményről lesz élő fb-közvetítés magyarul és angolul is.