A calabriai maffiavezérek kedvencét, 235 mélyhűtött pelét foglaltak le a rendőrök Olaszországban

Több mint 200 lefagyasztott pelét és ketrecben tartott élő rágcsálókat is találtak kábítószer után kutató rendőrök a dél-olaszországi Calabriában. A sült pele a maffiavezérek kedvenc fogásának számít.

Fotó: MATTHIJS KUIJPERS/Biosphoto via AFP

Hétvégi olasz lapértesülések szerint a 235 védett állat tetemére egy vadkenderültetvény felszámolása után bukkantak egy tanyán elrejtve a calabriai Delianuovában. A mélyhűtött pelék elő voltak készítve eladásra és fogyasztásra. A razzián őrizetbe vettek három embert.

A LIPU természetvédelmi szervezet szerint a sült pele ínyencfogásnak számít a calabriai maffia, a Ndrangheta vezetői körében, és főleg azokon a vacsorákon szolgálják fel, amelyeket az ellenségeskedő klánok kibékítése céljából tartanak, de sült pele mellett hozzák meg a legfontosabb döntéseket is a keresztapák.

A kalábriai Aspromonte-hegységben sokan foglalkoznak orvvadászattal, a vadorzók maffiózóknak és éttermeknek adják el a befogott peléket. A Ndrangheta a legjelentősebb olasz alvilági szervezet, és ma már aktív az egész világon.

A BBC beszámolója szerint a pele ínyencségnek számított a régi Rómában is, ahol leölés előtt ketrecekben hizlalták fel az állatokat. A megnyúzott és kibelezett rágcsálókat darált sertéshússal, őrölt fenyőmaggal és fokhagymával tömték meg, majd megsütötték őket. A brit hírszolgálat szerint a pelét fogyasztják napjainkban is Horvátországban és Szlovéniában is.

(MTI)