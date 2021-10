Schmidt Mária elemzője szerint Márki-Zay csak tetteti, hogy konzervatív

Úgy tűnik, továbbra is nehezen kezeli a kormányzati propaganda Márki-Zay Péter váratlan sikerét. Karácsony Gergely helyett most őt kell lejáratni, de ez egyelőre döcögősen megy, úgyhogy vasárnap reggel bevetették a Schmidt Mária-féle XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, Deák Dánielt is.

„Kommunikációs fogás csupán, hogy Márki-Zay Péter konzervatívnak mutatja magát, valójában több szavazatot remél ettől” - vádolta meg álkonzervatívsággal Márki-Zayt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Deák Dániel szerint a hódmezővásárhelyi polgármester a baloldalon kívüli szavazókat akarja megnyerni, mert csak az ellenzéki táborral nem lehet választást nyerni. A miniszterelnök-jelölti vitából már kiderült, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán nem gondolkodik jobboldali programban, egy régebbi nyilatkozatában pedig még összefogást szorgalmazott Gyurcsány Ferenccel, és elismerően nyilatkozott a hírhedt őszödi beszédről - mondta Deák.

(via MTI)