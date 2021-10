Koronavírus-fertőzésben meghalt Colin Powell volt amerikai külügyminiszter

Hétfőn belehalt a koronavírus következményeibe Colin Powell, George W. Bush amerikai elnök kormányának külügyminisztere. Powell 84 éves volt.

Powell kormányzati karrierje előtt komoly katonai pályát futott be. 1987 és 1989 között Ronald Reagan elnök biztonságpolitikai tanácsadója volt, majd 1989 és 1993 között ő volt az amerikai hadsereg négy haderőnemét összefogó Joint Chiefs of Staff elnöke, ami a legmagasabb katonai pozíció az amerikai védelmi minisztériumon belül.

2001-től George W. Bush első kormányának külügyminisztere lett, ezzel ő volt az ország első fekete származású külügyminisztere, és Barack Obama előtt a legmagasabb kormányzati pozíciót betöltő afroamerikai, utódjával, Condoleeza Rice-szal együtt.

Colin Powell amerikai külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén 2003-ban. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Külügyminiszterként komoly szerepe volt Irak amerikai megszállásában. 2003-ban az ENSZ közgyűlésében elmondott beszédében foglalta össze az amerikai kormány megszállás melletti érveit, és olyan információkra hivatkozott, amelyekről később kiderült, hogy nem voltak igazak. Többek között arról beszélt, hogy az amerikai titkosszolgálatoknak bizonyítékai vannak arról, hogy Szaddam Husszein kormánya tömegpusztító fegyvereket állít elő. A beszéd komoly szerepet játszott abban, hogy az iraki háborút támogatta az amerikai és nemzetközi közvélemény, igaz, Powell maga sem tudhatta pontosan, hogy a beszédében elhangzó információk tévesek.

Halálhírét családja jelentette be, egyben megköszönve az őt kezelő orvosoknak és ápolóknak, hogy minden tőlük telhetőt megtettek Powellért. A család azt is közölte, hogy a volt külügyminiszter be volt oltva. (BBC, New York Times)