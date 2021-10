Szabó Tímea: Még az ördögöt is jó szívvel ajánlanám, ha azt mondja, hogy leváltja Orbánt

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, hogy nagyon csalódott volt, miután Karácsony Gergely visszalépett, és először nem is értett egyet a főpolgármester döntésével, mert „nem ez volt a Párbeszéd eredeti forgatókönyve”.

Szerinte a Fidesz látványosan nem tud mit kezdeni azzal, hogy nem Karácsony, hanem Márki-Zay Péter lett a közös jelölt. Szabó úgy fogalmazott, „az látszik, hogy rettenetesen félnek, kapkodnak és pánikolnak”.

Arról is beszélt, hogy a Párbeszéd már 2012-ben is azt mondta, hogy összefogás kell, mert anélkül semmilyen zöld baloldali politika nem lesz már Magyarországon. Szabó szerint Márki-Zaytól ígéretet is kaptak arra, hogy ezeket az értékeket képviselni fogja.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Végül a kérdésre, hogy jó szívvel ajánlja-e Márki-Zay Pétert, Szabó Tímea azt válaszolta: