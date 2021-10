Varga Judit módosítana a válás szabályain

Varga Judit benyújtott egy salátatörvényt, ami átírná a Polgári törvénykönyvet, hogy a jövőben már az egyik szülő kérésére is elrendelhessék a gyerek közös felügyeletét a válásnál, írja a 24.hu. Az igazságügyi miniszter az Inforádiónak azt mondta, hogy a módosítás a gyerekek érdekeit szolgálja.

Varga Judit Fotó: botost/444.hu

A módosítás szerint a szülői felügyeletet a szülők – megállapodásuk vagy a gyámhatóság vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában – közösen gyakorolják akkor is, ha már nem élnek együtt. Ha pedig a különélő szülők nem állapodnak meg, bíró döntené el, hogy a felügyeletet melyik szülő gyakorolja, a bíróság pedig az egyik szülő kérelmére is dönthet a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, ha az a kiskorú gyerek érdekében áll.

Az InfoRádiónak nyilatkozó igazságügyi miniszter szerint „ez módot ad arra, hogy a bíró már az egyik szülő kezdeményezésére is elrendelje az úgynevezett váltott elhelyezést, amikor a gyermek két hétig az anyával, majd két hétig az apával lesz a válás után. Erre eddig csak egyezség esetén volt lehetőség, ám az élet túlhaladta ezt”.

Varga arról is beszélt, szerinte fontos, hogy bizonyos életkor felett a gyerekek véleményét is kikérjék a bírók, ahogy az is fontos, hogy a válóperek ne húzódjanak el, utóbbit pedig már jogszabályok is segítik.