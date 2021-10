Már állatokon kísérleteznek a magyar koronavírus elleni gyógyszerrel, a toxikológiai vizsgálatok után pedig 2023 elején elkezdődhetnek a klinikai tesztek, mondta az InfoRádiónak az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Kacskovics Imre immunológus.

„Sikerült olyan molekulákat azonosítanunk, amelyek újak, olyan értelemben, hogy szerintünk szabadalmaztathatóak, és ezekről a molekulákról, hatóanyagokról sikerült nyáron kimutatnunk, hogy megakadályozza a vírust abban, hogy megfertőzze a sejteket” – közölte Kacskovics, aki azt is elárulta, hogy az azonosításban Jakab Ferenc virológus is részt vett.



Kacskovics elmondta, hogy a gyógyszer a fertőződés megelőzésére is használható lesz, ezért leginkább a védőoltás mellé kiegészítő védekezési formaként lehet majd használni. A gyógyszer nyújtotta antitestes védelem nagyon hamar, 6-10 óra után kialakul, és 3-4 hónapig is kitarthat. (via hvg.hu)