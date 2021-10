Dinamikusan romlanak a járványstatisztikák

Tovább romlott a járványhelyzet az operatív törzs legfrissebb tájékoztatása alapján. Csütörtökön 2548 új fertőzöttet azonosítottak, ennél utoljára április 24-én találtak többet. De míg akkor 23847 tesztet végeztek, most még mindig húszezer alatt maradt az elvégzett tesztek száma, így a pozitív tesztek aránya is tovább romlott, már 12,85 százalék. A WHO ajánlásai szerint öt százalékos pozitív tesztaránynál lehet kontroll alatt tartott járványról beszélni.

Az elmúlt nap 24 beteg vesztette életét a fertőzés miatt. Kórházban 1233 embert ápolnak, többet, mint május 26. óta bármikor. Gépi lélegeztetésre 169-en szorulnak, ez május 24. óta a legrosszabb adat.

A helyzet romlását jelzi, hogy egy nap alatt 2130 embert helyeztek vesztegzár alá, így aktuálisan 17984-en vannak házi karanténban.

A kedvezőtlen hírek látszólag semmilyen hatással nincsenek arra a még mindig több millió honfitársunkra, akik ez idáig nem oltatták be magukat. Csütörtökön mindössze 2943-an kapták meg a védőoltás első dózisát, így az oltottak száma még mindig nem érte el a hatmilliót.

A járványhelyzet romlását a megyei adatok is jól szemléltetik. Az elmúlt napokban több megyében is száz százalék fölötti növekedést mutatnak a fertőzésszámok. Hevesben például 214 százalékosat, de Békésben, Bácsk-Kiskunban, Fejérben, Zalában, Tolnában, Somogyban és Komárom-Esztergomban is száz százalékot meghaladó a növekedés üteme. Aktuálisan Csongrádban, Békésben, Jász-Nagykun-Szolnokban, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Baranyában a legrosszabb a járványhelyzet, ezek mindegyikében kétszáz fölötti a kéthetes incidencia szintje - a védőoltások elterjedése előtt száz fölötti incidenciaszintnél beszéltek járványról, ennél jelenleg csak öt megyében, Vasban, Zalában, Tolnában, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Komárom-Esztergomban alacsonyabb.