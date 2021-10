Földrengés zavarta meg az új-zélandi miniszterelnök sajtótájékoztatóját

Kisebb földrengés zavarta meg Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóját, amit a koronavírus-járvány miatti lezárások feloldása utáni jövőről tartott. Ardern, bár az országban a közelmúltban volt katasztrofális földrengés is, kedélyes nyugalommal reagálta le a váratlan helyzetet.

Éppen kérdezték, amikor megremegett a föld. Ardern előbb aggodalmas arccal felkapta a fejét, és megkapaszkodott a pódiumban, majd mosolyogva azt mondta: "Elnézést, egy kicsit megzavartak, megismételné a kérdést?".

A földrengés 5,9-es erősségű volt, az Észak-Sziget középső része alatt volt a hipocentruma 210 kilométer mélyben. A földrengésről az új zélandi földrengéskutató Geonethez 25 ezer lakossági bejelentés érkezett, de nagyobb károkról nem kaptak tájékoztatást.

Új-Zélandon elég gyakoriak a kisebb földrengések. Egy 5,9-es erősségű már bőven közepes erősségűnek számít, ám a mostani mégis annyira enyhének érződött, hogy Ardern beszámolója szerint helyettese, Grant Robertson pénzügyminiszter még abban se volt biztos, hogy nem csak a szél rázta meg az épületet. "Wellington középső választókerületének képviselőjétől nem is várnék mást" - tréfálkozott Ardern, arra utalva, hogy a földrengések Wellington városa körül a leggyakoribbak, ott csak tavaly 1350, 4-esnél erősebb rengést jegyeztek fel. (Via The Guardian)