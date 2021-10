Kollektív megtorlásba kezdtek a tálibok Afganisztánban

A tálib hatalomátvétel óta már két síita mecsetnél is robbantottak, ezen a felvételen az október 17-i terrortámadás áldozatainak emlékére gyújtanak gyertyákat a gyászolók. A tálib uralom legnagyobb vesztesei a nők mellett a síita hazara kisebbség tagjai, akiket most már otthonaikból is kitelepítenek.

Fotó: BILAL GULER/Anadolu Agency via AFP