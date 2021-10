Újabb volt Facebook-alkalmazott vallott arról, hogy a Facebookot a pénz jobban érdekelte a társadalmi károk elhárításánál

A Facebook a növekedést és a profitot a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás és a közvéleményt fenyegető egyéb veszélyek elé sorolta, derült ki a Facebook egy volt alkalmazottjának eskü alatt tett irásbeli nyilatkozatából, ami a Post birtokába került. A lap beszámolója szerint egy újabb whistleblowerről van szó, akinek a nevét ugyan kitakarták az írásos nyilatkozatban, de a lap ismeri a személyazonosságát, és beszélt is vele a vallomásában foglaltakról. Vagyis a most megszólaló whistleblower nem azonos Frances Haugennel, aki már az amerikai törvényhozás illetékes bizottsága előtt is beszélt arról, hogy a Facebook tisztában van a veszélyekkel, amit a társadalomra jelent, mégsem tesz ezek elhárításáért.

A most előkerült újabb whistleblower csak ráerősített erre a narratívára. Meglátása szerint a Facebook a profitot és a növekedést egyértelműen többre tartja a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás elleni küzdelemnél. Vallomásában felidézte, amit 2017-ben, a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt, javarészt a Facebook használatával végrehajtott orosz beavatkozás miatt kirobbant botrány csúcsán a Facebook egyik fő PR-osa, Tucker Bounds mondott neki. "Vihar a biliben. Pár törvényhozó majd ideges lesz. Aztán eltelik pár hét, és majd mással fognak foglalkozni. Mi meg addig is nyomtatjuk a pénzt a pincében, és jól leszünk" - mondta állítólag Bounds.

Bounds, akit időközben a cég kommunikációjáért felelős alelnökké neveztek ki, a Postnak küldött közleményében azt írta, "életemben először kérdezik egy arc nélküli emberrel évekkel ezelőtt állítólag folytatott négyszemközti beszélgetésről", amit "az üres vádakon kívül semmilyen más forrásból nem erősítettek meg". A Facebook szóvivője, Erin McPike is azzal támadta a lapot, hogy "egyetlen, minden megerősítés nélkül vad állításokat tevő forrásra" alapozza "az egész történetet".

A whistleblower arról is beszélt, hogy a Facebook közpolitikai csapata, amit az egykor George W. Bush kormányában is dolgozó Joel Kaplan vezetett, "fehér listára" tette a Trumppal szövetséges, Steve Bannon vezette Breitbartot, vagyis a lap posztjait akkor se törölték, ha nyilvánvalóan álhíreket terjesztettek bennük. Kaplan a whistleblower írásos vallomása szerint ezt azzal indokolta, hogy ki akarna harcba keveredni Bannonnal. Kaplan most a Post kérdésére közleményben tagadta, hogy bármely kiadóval vagy lappal kivételeztek volna. (Via The Washington Post)