Használt, esetenként véres gumikesztyűk millióit exportálták Amerikába a járvány alatt

Akár több tíz millió újnak tűnő, de valójában használt gumikesztyűt exportálhattak az Egyesült Államokba Thaiföldről, kihasználva a járvány alatti megemelkedett keresletet és lazított szabályokat - írja a CNN. Az amerikai hírtelevízió riportja szerint Thaiföldön már bezártak egy üzemet, ahol használt, esetenként láthatóan szennyezett, véres gumikesztyűket festettek kékre és csomagoltak el új kesztyűként, hogy aztán exportálják őket, de több hasonló még mindig működhet az országban. Az amerikai hatóságok figyelmét már korábban is felhívták a problémára, de így is rengeteg ilyen kesztyű kerülhetett amerikai kórházakba.

A koronavírus-járvány csúcspontján több amerikai kereskedelmi cég is nagy mennyiségben vásárolt egészségügyi gumikesztyűket egy Paddy the Room Trading Co. nevű thaiföldi vállalattól. A nitril kesztyűkre óriási igény volt az egészségügyben, a kereskedők pedig komoly lehetőséget láttak, kockázatot pedig alig, többek között azért, mert a thai cég több dokumentumot is fel tudott mutatni, amely szerint külső minőségellenőrök sem találtak semmilyen hibát a kesztyűkkel. Csakhogy ezek a papírok hamisak voltak.

Razzia a thai cég telephelyén tavaly decemberben. Fotó: VARUTH HIRUNYATHEB/Bangkok Post via AFP

Amikor a szállítmány az Egyesült Államokba ért, kiderült, hogy a megvásárolt áru egy része rosszabb minőségű, latex vagy más anyagból készült kesztyű nitril kesztyűs dobozban, egy része pedig ugyan nitril, de láthatóan használt, pontosabban fogalmazva koszos. Viszont sajnos nem minden szállítmány akadt fenn az ellenőrzésen, sok kesztyű eljutott a megrendelőkig, és ők is elkezdték mérgesen hívogatni a kereskedőket. Ettől az egy cégtől 28 konténerben nagyjából 80 millió kesztyű érkezett az Egyesült Államokba. A kereskedők már februárban jelezték az amerikai vámhatóságnak, hogy tömegével jönnek a hamis vagy használt kesztyűk, ennek ellenére a szállítmányok nem álltak le. Sőt, a CNN riportja szerint 28 konténer nagy része már a jelzés után érkezett. Az amerikai gyógyszer- és élelmiszerbiztonsági hatóság, az FDA márciusban elismerte, hogy a thai cég hamis papírokkal exportál az Egyesült Államokba, valamiért viszont csak 5 hónappal később adott ki figyelmeztetést a hatóság, hogy senki se vásároljon a cégtől.

A csaló thai cég dolgát az is megkönnyítette, hogy az amerikai hatóságok az óriási kereslet miatt a járvány idejére lazítottak több egészségügyi termék, így a védőruházatok behozatalának ellenőrzésén. Az FDA a CNN kérdésére közölte, hogy továbbra is fontos, hogy legyen elég gumikesztyű az országban, ezért a jövőben is engedélyezni fogják, hogy akkor is exportálhassanak cégek az amerikai piacra, ha nem tudnak minden szükséges biztonsági dokumentumot felmutatni, amíg a termékek megfelelnek az elvárt minőségnek és nem jelentenek kockázatot a használókra. Viszont a riport szerint lényegében csak akkor ellenőrzik a beérkező szállítmányokat, ha egy céget már figyelnek a hatóságok.

A Paddy the Room ügyében már az Egyesült Államokban és Thaiföldön is nyomozás indult. A thai hatóságok már tavaly decemberben is razziát tartottak a cég egyik telephelyén, viszont ezzel nem sikerült leállítani a használt kesztyűk exportját, mert a cég egyszerűen arrébb vitte a "termelést".