Jól kezdett a Dűne az amerikai mozikban, annak ellenére, hogy az HBO Max is adja

Annak ellenére nagyon jól kezdett az amerikai mozikban Denis Villeneuve Dűnéje, hogy a mozipremierrel egyidőben bemutatták az HBO Max hálózatán is. Ilyen hatalmas költségvetésű filmnél még nem volt példa „hibrid premierre”. A nyitóhétvégén 40,1 millió dollárt hozott a film, úgy tűnik, hogy sokan elmennek érte moziba, még akkor is, ha otthon, tévén is megnézhetik. (És azt se felejtsük el, hogy az amerikai koronavírushelyzet továbbra is elég pocsék.)

Maga a rendező egyébként hevesen ellenezte a Warner és a produkciós cég döntését a kettős premierről. „Abban hiszek, hogy a film jövője a mozi, függetlenül attól, hogy mit mond néhány Wall street-i dilettáns” – írta Villeneuve decemberben a Variety szaklapnak.

A Dűne összesített bevételei világszerte már meghaladták a 220 millió dollárt, a film költsége összesen 165 millió dollár volt. (Bloomberg, AP)