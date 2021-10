Nem küld több pénzt Szudánba a Világbank a puccs miatt

Felfüggesztette a Szudánnak nyújtandó támogatásait a Világbank, miután a hadsereg megpuccsolta a polgári vezetésű kormányt. Mellette az Afrikai Unió (AU) is felfüggesztette Szudán minden tevékenységét és tagságát, amíg helyre nem állítják az eddigi vezetést. Az Egyesült Államok pedig 700 millió dollárnyi adományt fagyasztott be. Szudán előtt 30 év után nyílt meg márciusban a Világbank 2 milliárd dolláros segélykerete, ezt bukták most el.

Szudánban a katonai és a polgári vezetés két éve egy ingatag egyezséget kötött a hatalom megosztásáról, amit Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok a hét elején felrúgott. Hétfőn országszerte tüntetések kezdődtek, miután a katonák minisztereket és más polgári vezetőket vettek őrizetbe. Amikor a katonák tüzet nyitottak a tömegre, legalább 10 ember meghalt. Azóta a katonák házról házra járnak Kartúmban, hogy elfogják a tüntetések szervezőit.

Abdel-Fattáh al-Burháni tábornok Fotó: ASHRAF SHAZLY/AFP

Burhan magyarázata szerint a puccsra azért volt szükség, hogy elkerüljék a polgárháborút, majd igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy elkötelezettek a demokráécia mellett és 2023-ban szabad választásokat tartanak. (BBC)