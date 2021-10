Akár vádat is emelhetnek Halyna Hutchins halála miatt

Akár vádat is emelhet az illetékes új-mexikói körzeti ügyészség Halyna Hutchins operatőr tragikus halála miatt, írja a BBC. Hutchinst Alec Baldwin lőtte agyon egy forgatáson egy jelenet bejárásán, amikor a Rust című kis költségvetésű film rendezőasszisztense tévedésből egy éles lőszerrel töltött pisztolyt adott a kezébe, de közben azt mondta a színésznek, aki egyben producerre is a filmnek, hogy a fegyver "hideg", vagyis töltetlen.

Halyna Hutchins Fotó: EyePress via AFP

A jelenet próbáján Baldwin közvetlen közelről mellbe lőtte Hutchinst. A golyó áthatolt az operatőr testén, és még a mögötte álló rendezőt, Joel Souzát is megsebesítette.

Azóta rengeteg részlet derült már ki, többek között az is, hogy a rendezőasszisztenssel, Dave Hallsszal már más forgatásokon is adódtak problémák. Halls annyit már elismert a nyomozóknak, hogy ő maga nem ellenőrizte a fegyvert, mielőtt Baldwin kezébe nyomta volna.

Adan Mendoza, a Santa Fe-i seriff nem zárta ki, hogy vádat emeljenek Halyna Hutchins halála miatt. Fotó: SAM WASSON/Getty Images via AFP

A fegyvert Halls előtt a forgatás fegyvermestere, Hannah Guiterrez-Reed kezelte. Ő azt vallotta, hogy a jelenet előtt a fegyvert biztonságba helyezték, a töltényeket azonban nem. Azt is állította, hogy a fegyverekhez csak néhányan férhettek hozzá. A helyi seriff, Adan Mendoza most azt nyilatkozta, hogy még vizsgálják, hogyan kerülhetett éles lőszer a pisztolyba, és egyáltalán kinek kellett volna tudnia erről.

A történteket amúgy a film készítői maguk is kivizsgáltatnák, Baldwin és producertársai már fel is béreltek egy privát jogi céget a vizsgálat lefolytatására. (Via BBC)