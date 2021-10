Hónapok óta nincs mellrákszűrés az Uzsoki Utcai Kórházban

Legalább július óta nincs elérhető mammográfiás szűrés a fővárosi Uzsoki Utcai Kórházban, írja a Szabad Európa.

„Engem tulajdonképpen a népegészségügyi központ válasza akasztott ki leginkább. Közölték, hogy nincs alternatíva, várjak. Majd ha lesz alkatrész, mehetek” – mondta el a lapnak egy zuglói nő, aki elmesélte, hogyan sikerült nem állami intézményben, mégis tb-támogatással megoldania a mellrákszűrést. A nő elsőnek júliusban próbálkozott időpontfoglalássál, de már akkor sem működött a gép. Augusztusban és szeptemberben is hiába jelentkezett, és legutóbb is azt közölték vele, hogy egy alkatrészre várnak, ami állítólag már úton van. Egy zuglói Facebook-csoportban pedig többen panaszkodtak arra, hogy kaptak ugyan behívót mammográfiai szűrővizsgálatra, de közben kiderült, hogy mivel nem működik a gép, egyelőre mágsem mehetnek.

A fotó csak illusztráció, egy francia kórházban készült Fotó: AMELIE-BENOIST/BSIP via AFP

A lapnak nyilatkozó nőnek végül a háziorvosa tanácsolta, hogy próbálkozzon máshol is. Először az Országos Onkológiai Intézetben próbálkozott, de ott azt közölték, hogy csak a kerületieket tudják fogadni. Azt mondták neki, hogy próbálkozzon a szűréseket országos szinten rendező népegészségügyi központnál.

Hosszas próbálkozás után érte el a központot, ahol azt mondták neki, hogy nincs alternatíva: ha rossz a gép, akkor nincs ellátás, várnia kell, amíg lesz alkatrész. Végül a háziorvosa egy magánrendelőt javasolt neki, ahol egyes kerületekből fogadnak nőket szűrésre tb-alapon is.

A Szabad Európa hetekkel ezelőtt megkereste az Uzsoki Utcai Kórházat és a népegészségügyi központot is, de nem kaptak választ. Megkeresték a magánszolgáltatást nyújtó Mamma Zrt.-t is, ahonnan hivatalos választ nem kaptak, a vállalat egy név nélkül nyilatkozó munkatársa azonban elmondta, náluk is négy hónap a várakozási idő, mert „mindenkit hozzánk küldenek, a János kórházból és a III. kerületből is, mert ők is csak a kerületieket látják el”. Ha valaki most bejelentkezne, csak januárra kaphatna időpontot.

Mint a cikk is megjegyzi, Magyarországon minden tizedik nő emlőrákban szenved, a betegek 25 százaléka ötven év alatti, öt százalékuk pedig még harmincéves sincs. A betegség előfordulásának esélye a kor előrehaladtával egyre nő. Szakértők szerint felismeréskor az esetek 20 százalékánál már áttét is van, ezért nagyon fontos lenne a megelőzés és a szűréseken való részvétel. Ezen a téren eleve nem állt túl jól Magyarország, a járvány pedig tovább ronthatott a helyzeten: az elmúlt öt negyedévben átlagosan tizenöt-húsz százalékkal kevesebb daganatos beteget találtak, mint a korábbi években.