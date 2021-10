Oltási igazolásokat hamisító bűnbandára csaptak le Romániában

168 gyanúsítottat állítottak elő egy védettségi igazolványokat hamisító banda elleni nyomozásban a román hatóságok. A gyanú szerint Bukarest II. kerületében az oltóközpont a gyermekvédelmi hatóságtól átvezényelt munkatársai megváltoztatták a hivatalos oltási regiszterbe vezetett adatokat, így adtak ki védettségi igazolványokat olyanoknak, akik valójában nem is kapták meg a koronavírus elleni védőoltást.

A hatóságok már augusztusban felfigyeltek erre, most öt helyszínen tartottak házkutatást az ügyben.

A kerület polgármestere, Radu Mihaiu tájékoztatása szerint a Neghinita napközi otthonban berendezett oltóközpontot a rendőrségi helyszínelés miatt ideiglenesen bezárták, és bár most Romániában égető szükség volna ilyen oltóközpontokra - az ország népességének csupán a harmada kapta meg eddig a védőoltást, miközben ott éppen tombol a járvány negyedik hulláma -, csak akkor nyitják újra, ha a teljes személyzetét lecserélték.

Romániában nem ez az első eset, hogy hamis védettségi igazolványok kiadásán érnek olyanokat, akiknek elvben a népesség beoltása volna a feladatuk. A múlt héten egy Prahova megyei oltási központban és négy háziorvosnál razziáztak, abban az ügyben 35 gyanúsítottat állítottak elő, mert kenőpénz fejében oltásszkeptikusoknak adtak védettségi igazolványt.

A Pro TV híradója szerint a hamis oltási igazolásokat már közösségi oldalakon is hirdetik. Jelentésük szerint 400 lejért (csaknem 30 ezer forintért) lehet a "QR-kódos ellenőrzés próbáját is kiálló" védettségi igazolást beszerezni. (Via MTI)