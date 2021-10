Fél adagot kapnak a Modernások harmadik oltásként Romániában

Fél adagot kaphatnak harmadik, emlékeztető oltásként a Moderna vakcinából Romániában azok, akik elsőre is ezzel az oltóanyaggal lettek immunizálva, írja a Transindex.

Valeriu Gheorghiţă, a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság vezetője szerint 50 mikrogamm, az eredeti mennyiség fele is elegendő a védelem fenntartásához. Azt is elmondta, hogy akiket a Pfizer, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson vakcinájával oltottak korábban és most Modernát kérnek, azok teljes adagot kaphatnak. A tisztiorvos mindenkinek mRNS alapú készítményt, tehát a Pfizer, vagy a Moderna oltóanyagát javasolja az országban még elérhető Johnson&Johnson helyett. Romániában nem oltottak sem a kínai, sem az orosz vakcinákkal.