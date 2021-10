Kisebbségi kormányt tud csak alakítani az egykori tábornok Romániában

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által alakítandó kisebbségi kormány számára kér bizalmat a román parlamenttől Nicolae Ciuca kormányalakítással megbízott miniszterelnök-jelölt - döntötte el pénteken a PNL végrehajtó bizottsága.

Nicolae Ciuca tavaly januárban Románia védelmi minisztereként egy brüsszeli NATO tanácskozáson. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

A testület jóváhagyta a PNL miniszter-jelöltjeinek listáját. Új nevek azoknál a tárcáknál vannak, amelyeket szeptemberig a korábbi, Florin Citu vezette jobbközép kormányból kilépett Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tisztségviselői vezettek.



A PNL Alina Gorghiu szenátort, volt pártelnököt jelöli az igazságügyi, Marcel Bolos volt európai alapokért felelős minisztert a közlekedési tárca élére, Florin Roman ügyvivő képviselőházi elnököt a gazdasági tárca élére, Nelu Tataru pedig visszatérne az egészségügyi minisztérium élére. A kormányfői posztra pályázó Nicolae Ciuca helyét Catalin Predoiu korábbi igazságügyi miniszter venné át a védelmi tárca élén.

Florin Citu pártelnök, az október ötödikén megbuktatott kormány volt miniszterelnöke nem szerepel a Ciuca-kabinet névsorában.

Az RMDSZ megtartaná miniszterelnök-helyettesi és három miniszteri tisztségét, és egy negyedik tárcavezetőt is jelölhet. Médiaértesülések szerint a szövetség Hegedüs Csilla ügyvezető alelnököt javasolja az Európai Alapok Minisztériuma élére, ahol jelenleg államtitkárként dolgozik.

A PNL miniszterelnök-jelöltje a héten több ízben is megpróbált támogatást szerezni az USR-től, illetve a legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párttól (PSD), azonban mindkét párt elutasította egy kisebbségi kormány megszavazását.

Mind a PSD, mind az USR kitartott amellett, hogy csakis olyan kormányt hajlandó megszavazni, amelyben részt vesz. A PSD újabban jelezte: átmeneti szakértői kormányt is elfogadna. Ezektől a lehetőségektől azonban a PNL elzárkózott, arra hivatkozva, hogy a PSD korábban nem akart kormányozni, az USR pedig kilépett a kormányból. A PNL élére szeptemberben megválasztott Citu szerint most már az USR-n a sor, hogy engedményeket tegyen a jobbközép koalíció helyreállítása érdekében, miután a PNL letett arról, hogy az USR által kifogásolt Citu számára kérjen kormányalakítási megbízást, és más miniszterelnököt jelölt.

Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke a Digi FM rádiónak nyilatkozva pénteken azt mondta: nem tudja, miben reménykednek liberális koalíciós partnerei, honnan jöhetne a Ciuca-kormány parlamenti jóváhagyásához szükséges 234 szavazat. A PNL-nek - Ludovic Orban és nyolc támogatója távozása után - már csak 125 törvényhozója maradt, az RMDSZ-nek 29 képviselője és szenátora van, a kisebbségi frakció 18 tagú.

Amennyiben a második kormányalakítási kísérlet is meghiúsul, Klaus Iohannis államfőnek jogában áll - de nem kötelessége - feloszlatni a parlamentet. Kelemen Hunor szerint azonban az sem oldaná meg a patthelyzetet, ha tavasszal előrehozott választásokat rendeznének, csak a nacionalista AUR erősödne meg aggasztó mértékben. A parlament struktúrája nem változna, vagyis a demokratikus pártok akkor sem tudnának egymás nélkül kormánytöbbséget alkotni, ha a PSD-nek 40 százaléka lesz, a PNL és USR visszaesik, az RMDSZ pedig megőrzi parlamenti súlyát - magyarázta az RMDSZ elnöke.

Nicolae Ciuca a tervek szerint szombaton, a tíznapos határidő utolsó napján terjeszti a parlament elé az általa javasolt kormány névsorát és programját, amelyről várhatóan a jövő hét közepén rendeznek bizalmi szavazást a kétkamarás törvényhozás együttes ülésén.

A nyugalmazott tábornok katonai pályafutása során Irakban és Afganisztánban is szolgált. Tavaly decemberben két hétig már elláta a kormányfői feladatokat, amikor lemondott a PNL korábbi miniszterelnöke, Ludovic Orban.

(MTI)