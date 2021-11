Arra ért haza a brit tiszteletes, hogy valakik eladták a házát, a rendőrök meg csak a vállukat vonogatták

Mike Hall tiszteletes augusztus 20-án igen aggasztó hívást kapott. Az éppen Wales északi részén szolgáló lelkipásztort lutoni szomszédai hívták azzal, hogy magányosan álló házában mozgást érzékeltek.

Hall autóba pattant, ám amikor a kulcsát a zárba próbálta, az nem nyílt. Egy vadidegen nyitott neki ajtót, Hall őt félrelökve lépett be otthonába, hogy aztán elképedve nézze, amit talált.

A ház teljesen le volt csupaszítva. Minden bútorát kidobták, minden függönyét, kárpitját leszedték, mert belekezdtek a ház átalakításába. Hall még tán magához se tért, amikor a férfi, akit félrelökött, egy másik idegen társaságában tért vissza. Az újabb ismeretlen a ház új tulajdonosának apjaként mutatkozott be, és közölte, hogy ők júliusban megvették a házat, ami így már az övék, így Hall lesz szíves takarodni.

Hall értesítette a rendőröket, de amikor lekérték a földhivataltól a ház tulajdoni lapját, azon augusztus 4-i dátummal valóban új tulajdonos volt bejegyezve. A rendőrök erre közölték, hogy innentől ők nem tehetnek semmit, véleményük szerint nem történt bűncselekmény, a felek forduljanak bizalommal ügyvédeikhez.

Az illetékes bredfordshire-i rendőrség csalás elleni osztálya végül csak azután kezdett vizsgálódni, hogy Hall a BBC-hez fordult ügyével. A BBC You and Yours című műsora időközben beszerezte annak a jogosítványnak a másolatát, amit valaki Hall nevében állíttatott ki, ahogy annak a bankszámlának az adatait is, amit a hamis jogosítvánnyal állítottak ki Hall nevében, hogy arra utaltassák az eladott ház árát.

A BBC-nek nyilatkozva a brit földhivatal csak hárítani tudott. Mint mondták, ők profi közvetítőkkel, például ügyvédekkel dolgoznak, rájuk támaszkodnak abban, hogy ellenőrizzék az adásvételben részt vevők személyazonosságát. "Minden törekvésünk ellenére minden évben adódik nagyon kis számú csalás" - közölték a BBC-vel. Ilyen esetekben Nagy-Britanniában a Földhivatal fizet kártérítést a csalás áldozatának, tavaly erre 3,5 millió fontot fizettek ki. (Via BBC)