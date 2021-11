Márki-Zay nem látta az Elkúrtukat, de így is rossz róla a véleménye

Túl trágárnak tartja az Elkúrtuk című rezsimkompatibilis fikciós játékfilm címét Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akinek úgy is megvan a véleménye az alkotásról, hogy még csak nem is látta. És a trágárságok miatt nem is tervezi megnézni, mert, mint arról közösségi oldalán vasárnap este beszélt, "ilyen trágár címmel nem méltó arra, hogy megnézzük". A videón 21:44-nél kezd erről beszélni:

Pedig lehetősége lett volna rá, mert egy hódmezővásárhelyi fideszes önkormányzati képviselőtől kapott rá két jegyet, de inkább egy koncertre ment.

Márki-Zay szerint jól mutatja, mennyire keresztény valójában a Fidesz, hogy kiplakátolták az országot egy olyan filmmel, "aminek a címét ki sem akarom mondani". (Via 24.hu)