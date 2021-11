Az igazság a bedrogozott menyasszonyról: a Cseh Katalin esküvőjére felhúzott kampány teljesen új minőséget jelent

„Asztalok között csúszott-mászott a földön, zavartan bolyongott drága esküvői helyszínének kertjében Cseh Katalin. A Momentum politikusa ki tudja minek a hatása alatt állhatott, amikor azok az újabb botrányos képek készültek, amik most a Bors birtokába kerültek. A fotók tanulsága szerint egymás után gurította le az Aperol Spritzeket."

Ezzel a bevezetővel közölt cikket ma, november 5-én a kormányzati médiakonszernhez tartó Bors weboldala. A cikkhez mellékelt képeken - amiket egyébként az a Kondella Misi művésznevű esküvői fotós készített, aki Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea lagziján is dolgozott - semmi olyasmi nem látszik, amiről a szöveg szól. Cseh egyáltalán nem tűnik zavartnak. Egyetlen képen van nála Aperol Spritz, speciel egy érintetlen pohárral. Első pillantásra nyilvánvalónak tűnik, hogy valamilyen műsorszám vagy esküvői programpont részeként ereszkedett négykézlábra az asztalok között, illetve hogy ezért ment ki az esküvői helyszín kertjébe.

(Cseh egyébként tőlünk tudta meg, hogy Kondella volt Mészárosék fotósa is, jól hallhatóan meg is lepődött rajta.)

“A násznép is csak találgatott: miért alázta meg magát Cseh Katalin azzal, hogy asztalok között, négykézláb botorkált élete nagy napján.(...) Esetleg valamiféle kábítószer hatása alatt állhatott?” - írta a Bors. Olyan képekről, amikről ők végképp jól tudták - de amikről az avatatlan szemlélőnek is ordít - hogy az esemény hivatalos fotósa készítette őket. És ezeket később maga a friss feleség osztotta meg a vendégeivel. Vagyis egészen biztos, hogy nem magatehetetlenül bedrogozott menyasszonyt mutatnak.

Cseh Katalin a 444-nek egyébként elmesélte, hogy a képeken a lagzikon szokásos “menyasszonyrablás” során készült fotók láthatók. Az ő esküvőjükön a rablás ugyanis abból állt, hogy éjfél után elbújt a férje elől, előbb a teremben, majd a kertben, Berg Dániel aztán megkereste őt.

Az külön abszurd elem, hogy a Bors a lopott, privát képek alá a "© borsonline.hu minden jog fenntartva!" feliratot biggyesztette, az Origó pedig "exkluzív fotók"-ként utalt rájuk. A fotókat Kondella készítette a házaspár megbízásából. A 444 Cseh Katalintól származó információja szerint azokat kizárólag a lagzi résztvevőivel osztották meg olyan formában, hogy kaptak egy nem nyilvános linket a fotós kondellamisi.hu oldalára feltöltött képekhez, ahonnan azokat egy külön kóddal tölthették le ezután maguknak. A Bors feliratában az a duplacsavaros vicc, hogy bár a képek lopottak, azokat mégcsak nem is ők, a kopirájtolók lopták el elsőként, hanem a Bennfentes nevű lejáratóoldal.

A Bors cikke ugyanis messze nem az első, a kormányzati propagandamédiában Cseh Katalin és Berg Dániel esküvőjéről megjelent gyalázkodó anyag. A kampányt a bennfentes.net nevű fideszes propagandaoldal indította november 3-án, majd fegyelmezetten átvette egy rakás, egy kézből irányított termék. A Bennfentest egyébként a Magyar Nemzet-es Pósa Károly alapította.

Mivel az alaphelyzet az volt, hogy Csehék esküvőjéről teljesen normális, a műfajhoz képest kifejezetten visszafogott fotók szivárogtak ki, a gyalázkodó kampányban résztvevők háromfajta kommunikációs eszközt vetettek be. Az egyik volt az az újítás, hogy miközben tök egyértelmű képeket mutattak, azt állították, hogy azokon valami egészen más látható.

A második eszköz az volt, hogy vádoló hangnemben lepleztek le abszolúte normális, sőt egy lagziban kifejezetten elvárható dolgokat. A Bors fent említett cikkében például olyan vádak hangoznak el Cseh ellen, hogy a saját esküvőjén

“filmbe illő módon mulatott”

grimaszokat vágott

pózolt az esküvői fotóin

négykézlábra állt

lehetséges, hogy berúgott

kiment a kertbe

“érthetetlen okokból elindult a kijárat felé”

féktelenül mulatozott

Az kifejezetten humoros volt, hogy mindegyik kormánylap vádként említette, hogy az esküvőre biztonsági őrök vigyáztak. Pont úgy, ahogy Mészáros Lőrincék nemrég tartott esküvőjén.

A másik taktika saját maguk és az olvasóik teljes debilnek tekintése volt.

A Bors, illetve a Bennfentes nevű fideszes propagandaoldal az esküvői menüben szereplő, aranyporral díszített édességekre utalva arról írt, hogy “csak az aranyozott édességekért milliókat fizethettek a cukrászoknak.” Miközben azt talán még a kizárólag diszkontáruházakban vásárló olvasóik is jól tudják, hogy az étkezési arany régóta nemhogy nem luxus, hanem kifejezetten olcsó dolog. 22 karátos, valódi arany csillámokkal teli pezsgőt már palackonként 1100 forintért is lehet kapni.

Az, hogy valaki aranyozott süteményt eszik-e, kizárólag ízlésbeli, nem pedig anyagi kérdés. Az aranyozást középpontba állító cikkekben egyébként nem említették meg azt, amit más lejárató cikkekben viszont leírtak: hogy a lagzi “Nagy Gatsby” témabuli volt, a résztvevőket megkérték, hogy ilyen ruhákban-jelmezekben jöjjenek és ez magyarázta a sok aranyozást is. Na nem mintha bárkinek magyarázkodnia kéne azért, hogy milyen tematikájú esküvőt szervez saját magának.

A Bors több cikket szentelt annak, hogy Cseh szerintük mennyit költött a ruházatára. Mivel fogalmuk sem volt sem a valód árakról, sem a viselt márkák nagy részéről, ilyen gyöngyszemekkel próbálták kicsinálni az ellenzéki politikust:

“A menyasszonyi cipő miatt sem kell szégyenkeznie Katalinnak, hiszen az is egy olyan márka, amely itthon nem kapható.”

Ez az "itthon nem kapható" visszatérő elem a különféle propagandatermékek cikkeiben. A sohasem utazók irigységét felkorbácsolandó ez a fordulat egy csomó helyen felbukkan: például a Pesti Srácok cikkében. Ugyanez az Origó átiratában: "a menyasszonyi cipő miatt sem kell a momentumos politikusnak szégyenkeznie, hiszen az is egy olyan márka, amely itthon nem kapható." Az Origó nem elégedett meg az egyszerű formulával, amit egy helyen így turbózott tovább: "Ha eddig nem hallott a luxus ruhamárkáról, ne csüggedjen, azért lehet, mert Magyarországon nincs üzletük, ellenben New Yorkban, Milánóban és Svájcban bárki belebújhat Cseh Katalin bőrébe, ha csak egy próba erejéig is."

A kampány markánsan személyeskedő jellegét jól illusztrálja, hogy az abban résztvevő "lapok" az "újságírásban" szokatlan módon többször is célzást tesznek arra, hogy ki szivárogtatta ki nekik a képeket. Azt állítják, hogy egy momentumos, csak, hogy némi belső zavart keltsenek.

Cseh Katalin a 444-nek azt mondta, hogy még a hazai közhangulatot ismerve is meglepte, hogy ilyen nyilvános kampányt alapoztak egy meghitt családi esemény magánfelhasználásra készült, csak a résztvevőkkel megosztott fotóira. A férjével együtt meglepődtek az egészen és "kicsit szomorúnak" tartják ezt az "aljas támadást" és hogy a saját vendégeikre kell gyanakodniuk.

Cseh azt mondta, hogy a cikkekben szereplő "abszurd túlzások" ellenére sem akar bizonygatni semmit, de annyit azért megemlített, hogy a gyűrűje például dédnagymamai örökség volt, a ruháját nem vette, hanem bérelte, a gyalázkodó cikkeben szintén szereplő menyecskeruhát pedig a meglebegtetett többszázezres ár töredékéért rendelte netről, a meghívott barátaik pedig vagy bérelt vagy párezer forintért vett, Nagy Gatsby-stílusú jelmezeket viseltek.

De a Cseh-Berg-kampányban persze nem az esküvő érdekes igazán. Hiszen az egyfelől magánügy, másfelől a megjelent anyagokat végignézve nyilvánvaló, hogy egy drága helyen tartott, sokaknak nyilván elérhetetlen, de azon belül teljesen átlagos eseményről volt szó. Aminek esetében még a drága helyszín sem jelent feltétlenül extrém költségeket, hiszen a házaspár és a Bobo tulajdonosai, Harisék jó barátok.

Sokkal érdekesebb az a kommunikációs taktika, ami a jövő tavaszi választásokig várható kormányzati hangvételt vetíti előre. És ami már az előválasztás és Márki-Zay Péter elleni kampányokban is kitapintható volt. Ennek az az igazi újdonsága, hogy

megmutatják egy akadémiai székfoglalót tartó ponty fotóját és aláírják, hogy ez a jávorszarvas seggrészegen tör-zúz a kuplerájban olyan dolgokat sulykolnak, amiket nem egyszerűen nem igazak, hanem még a célcsoport jelentős része is pontosan tudja róluk, hogy nyilvánvalóan nem igazak. Ilyen a több millió forintba kerülő aranyporos sütemény vagy a teljes politikai karrierjét a gyurcsányizmus elutasítására építő, ősjobboldali Márki-Zay Péter legyurcsánybábozása.

Az persze eddig is világos volt, hogy nyilvánvaló hazugságokat is le lehet nyomni nagy tömegek torkán, ha eleget ismételgetik őket. De a Fidesz eddigi ilyen hazugságai jellemzően olyan dolgokra vonatkoztak, amiket-akiket a tömegek személyesen nem tapasztaltak meg. A célcsoport tagjainak nagy része nem találkozott soha Soros Györggyel, nem látott kivont farokkal magyar leányt és munkalehetőséget vadászó migránst, nem táncolt a Pride-on és nem járt mostanában Nyugat-Európában. De lagziban a legszegényebb kisfalusi szavazópolgár is volt már, olcsó szar aranypezsgőt majdnem mindenki látott, a fideszes influencer ugyanúgy, mint a közmunkás, és még Márki-Zay Péter nyilatkozatai is aránylag sok Fidesz-hívőhöz juthattak el.

A következő hónapok döntik el, hogy működik-e a részegjávorszarvas-taktika. Ha igen, ha nem, az Isten irgalmazzon minden magyar hírfogyasztónak, pártállásra és meggyőződésre való tekintet nélkül.