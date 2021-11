Biden lányának ellopott naplója miatt nyomoz az FBI

Két helyen is házkutatást tartott az FBI, hogy kiderítsék, ki lopta el Joe Biden amerikai elnök lányának naplóját - írja a New York Times. A nyomozók egy New York-i lakásban és egy, New York egyik elővárosában lévő házban is kutattak, mindkettő a konzervatív Project Veritas nevű szervezet munkatársaihoz köthető.

Az elnök 40 éves lánya, Ashley Biden 2020 októberében jelezte a hatóságoknak, hogy egy betörés során több személyes tárgyát is ellopták. Tavaly október 24-én, nem sokkal az elnökválasztás előtt aztán a naplóból vagy egy tucat oldalt közöltek jobboldali hírportálok, amelyek a Project Veritas nevű szervezeten keresztül jutottak a naplórészletekhez. A James O'Keefe vezette konzervatív szervezetnek állítólag egy újságíró szivárogtatta ki a naplót, akinek lapja nem volt hajlandó közölni az oldalakat. De hogy a kiszivárogtató hogyan jutott a naplóhoz, azt nem tudni.

Ashley Biden apja elnöki beiktatásán. Fotó: PATRICK SEMANSKY/AFP

A Project Veritas egy jobboldali szervezet, amely céljának a baloldali szervezetek, politikusok és sajtó lebuktatását tűzte ki céljául. A szervezet például felbérelt egy volt brit titkosügynököt, hogy képezze ki a Project Veritas embereit, akik aztán demokrata párti szervezetekbe beférkőzve, rejtett kamerákkal és mikrofonokkal felvételeket készítve próbáltak kompromitáló információkat szerezni és nyilvánosságra hozni. A szervezet két "ügynöke" például magát demokrata adományozónak beállítva szivárgott be a Demokrata párt jelölőgyűlésére, sőt, 10 ezer dollárt adományoztak is a pártnak, hogy aztán információkhoz juthassanak.

Az FBI nyomozói csütörtök hajnalban törték be Spencer Meads, a Project Veritas egyik vezetőjének lakásának ajtaját, miután az nem engedte be az ügynököket. A New York Times információi szerint Meads a szervezetet alapító O'Keefe bizalmasa volt, fő feladata pedig az volt, hogy beszervezze a kémkedni hajlandó aktivistákat.

James O'Keefe Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A Project Veritas sokat köszönhetett Donald Trumpnak, aki felkarolta a szervezetet és többször is elismerően nyilatkozott a munkájukról. 2015-ben, nem sokkal azután, hogy Trump bejelentette, elindul az elnökválasztáson, James O'Keefe megkereste őt a Trump Towerben, hogy Hilary Clintonról szóló lejárató anyagokról egyeztessenek. Trump elnöksége alatt is többször írt a szervezetről elismerően a Twitteren.