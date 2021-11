A pedofilmentegető Wahorn András azt mondja, elítéli és súlyos bűnnek tartja a pedofíliát

Magyarázkodik Wahorn András képzőművész az Index Konyhanyelv című műsorában mondottak miatt. A csütörtök esti adásban Csákányi Eszter színész, Mérő Vera nőjogi aktivista és Wahorn voltak Lakatos Márk vacsoravendégei. A műsor egy pontján Csákányi felidézte, hogy nyolcéves korában az uszodában egy idegen, felnőtt férfi belenyúlt a bugyijába, majd a hüvelyébe. A színésznő azt mondta, hogy az eset ellentmondásos érzéseket keltett benne, és ugyan nem ijedt meg, a dolog erősen kihatott a későbbi életére is. Mérő Vera elmondta, hogy sokszor ezek az ellentmondásos érzések okozzák a feldolgozhatatlan traumát a molesztálás és a nemi erőszak áldozatainak.

Majd megszólalt Wahorn: „(...) valaki harminc évvel ezelőtt elkövetett valamit, ami annak idején elfogadott volt, sőt még biztatást is kapott rá, és most úgy ítéljük meg, hogy ez egy erőszak volt. Úgyhogy szerintem ez egy bonyolult kérdés.”

Wahorn András képzőművész a MissionArt Galériában 2016. február 2-án Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Mérő visszakérdezett, hogy „Nyolcéves kislány bugyija, az hogy lesz bonyolult kérdés?”, mire Wahorn: „Úgy, hogy az kellemes élmény volt.” Mire Mérő: „De hát, András, egy gyerekről beszélünk. Mi a bonyolult egy gyerek szexuális használatában? Mi a bonyolult egy kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakban?” Ezt követően próbálta elmagyarázni Wahornnak, hogy attól még, hogy az más kor volt, akkor sem volt rendben a dolog, de Wahorn csak annyit ismert el, hogy „a bugyiba nyúlkálás egy kicsit erős”, majd továbbra is bagatellizálta az ügyet. Sőt azt is elmesélte, hogy őt 11 évesen egy nála tíz évvel idősebb nő avatta be a szexbe, de azt sem tartja erőszaknak. (A műsorban elhangzottakat a Telex írta le részletesen, csak az olvassa el, akinek van hozzá gyomra.)



Végül - valószínűleg a közfelháborodás hatására - Wahorn András ma a Facebook-oldalán rövid posztot tett közzé, melyben azt írja az elmúlt napok vádjaira reagálva, hogy egyrészt ő nem pedofil bűnöző, másrészt elítéli és súlyos bűnnek tartja a pedofíliát, és határozottan visszautasítja, hogy bárkit bármikor arra buzdított volna.