Annyi az új fertőzött, hogy az még a pusztító harmadik hullámban is sok lett volna

Egészen rémisztően alakulnak a járvány negyedik hullámának statisztikái. Az elmúlt 24 órában 8434 új fertőzöttet azonosítottak, ez már a különösen pusztító tavaszi harmadik hullámban is kiemelkedő adatnak számított volna, akkor a csúcson napi 10-11 ezer fertőzöttet azonosítottak. Különösen aggasztó, hogy a nagyon sok fertőzöttet aránylag kevés teszttel azonosították. Kedden harmincezernél kevesebb tesztet végeztek, vagyis a pozitív tesztek aránya kiugróan magas, 28,42 százalék volt.

Csak emlékeztetőül, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének ajánlása szerint a járványhelyzet akkor tekinthető kontrolláltnak, ha ez az arány öt százalék alatt van. Magyarországon utoljára október első hetében volt öt százalék alatt ez az érték.

A tavaly őszi második hullámmal összevetve is rosszul állunk. A napi halálozási adatok egyhetes mozgóátlaga és a gépi lélegeztetésre szorulók száma is azonos. Az elmúlt 24 órában 98-an vesztették életüket, a kórházban ápolt 4830 beteg közül 463-an szorulnak gépi lélegeztetésre.

Ehhez vegyék hozzá fejben, hogy tavaly ősszel még nem volt védőoltás, a járvány megelőzésének egyetlen eszköze a maszkviselés és a találkozások korlátozása volt. Ez utóbbiak, legalábbis a maszkviselési kötelezettség általános bevezetése most se lenne indokolatlan, legalább az oltatlanok, illetve az oltási kampány első, tavaszi hullámában beoltott, így egyre inkább megkopó immunitásúak nagy számára tekintettel.

Apropó, oltások. Az adatok alapján az látszik, hogy az oltásért leginkább azok lelkesednek, akik már tavasszal vagy a nyáron beoltatták magukat. A harmadik oltásra jelentkezők száma ütemesen emelkedik, kedden 34 ezren oltatták újra magukat.

Az első oltásra jelentkezők száma viszont továbbra is stagnál, csupán négyezerrel nőtt azok száma, akik legalább egy adag védőoltást megkaptak már, vagyis összesen még mindig nincsenek hatmilliónyian.

A járványhelyzet országszerte rossz, de jelentős eltérések is mutatkoznak. Aktuálisan a legkevésbé érintett megye Komárom-Esztergom, ahol az előző két hullámban nagyon sok volt a fertőzött. A százezer lakosra jutó fertőzöttek kéthetes száma, az ún. incidencia azonban itt is 363, bőven fölötte annak a százas értéknek, amely fölött a járványügyi szakemberek már járványhelyzetről beszélnek. Az incidenciaérték alapján most Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád-Csanád megyékben a legrosszabb a helyzet, ezek mindegyikében ezer fölötti, Jász-Nagykun-Szolnokban ezerötszázhoz közelít az érték.