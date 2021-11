Károly herceg a brit becsületrend tagjává avatta Elton Johnt

A brit trónörökös a Windsori kastélyban adta át a kitüntetést a zenésznek, aki zenei karrierje és az AIDS elleni kampánytevékenységének elismeréseként kapta az Becsületrendet.

Fotó: DOMINIC LIPINSKI/AFP

A 74 éves Elton John, akit 1998-ban már lovaggá is ütöttek, bő ötvenéves karrierje során eddig több mint 300 millió lemezt adott el világszerte.

Az énekes a múlt hónapban 16 év után először lett listavezető az Egyesült Királyságban a Dua Lipával közös Cold Heart című dalával.

A Becsületrendet (Order of the Companions of Honour) V. György alapította 1917-ben a nemzeti jelentőségű szolgálatok elismeréseként. A kitüntetést Elton Johnon kívül olyanok kapták már meg, mint David Attenborough, Paul McCartney és Judi Dench. (Evening Standard)