Elverte a prostituáltat, ha nem kereste meg a napi 3-400 eurót

Újabb gyanúsítottat fogtak el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelemre specializálódott nyomozói, számolt be a Police.hu. Az ügy szálai ez év nyarára nyúlnak vissza, amikor a rendőrök egy egymással rokoni kapcsolatban álló csoportot kapcsoltak le, akik Berlinbe szállítottak lányokat, és ott a szexiparba kényszerítették őket. A nyomozás során beszerzett adatokból kiderült, hogy egy B. Gábor nevű miskolci férfi is tevékenyen részt vett az üzletben a 2011. évtől kezdve, amikor is ő maga szállított ki egy fiatal lányt Berlinbe, és nagyjából négy évig kényszerítette prostitúcióra.

A lánynak 3-400 eurót kellett naponta megkeresnie, amiből egy csekély összeget tarthatott meg. Ha nem jött össze az elvárt összeg, a férfi a bántalmazástól sem riadt vissza

- írják. A négy év alatt B. Gábor legkevesebb 67 millió forintot vett el a nőtől és fordította saját maga megélhetésére. A férfit november 11-én reggel fogták el, akár 2 évtől 8 évig terjedő börtönt is kaphat.