Rasszista támadás áldozata lett az amerikai torna legújabb csillaga

Paprikaszpével fújták le az utcán Sunisa Lee amerikai tornászt, aki aranyérmes lett a tokiói olimpián. A délkelet-ázsiai hmong népcsoporthoz tartozó, de már az Egyesült Államokban született, 18 éves sportolót Los Angelesben támadták meg, amikor szintén ázsiai-amerikai barátaival az Uberüket várták egy buli után.

Sunisa elmondása szerint elhajtott mellettük egy autó, amelynek utasai rasszista szidalmakat vágtak a társaság fejéhez, azt kiabálták nekik, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, majd amikor melléjük ért az autó, paprika spray-vel lefújták őket.

Sunisa Lee ünnepel az aranyérmével a női torna egyéni összetettjében aratott győzelme után. Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

A támadás pár hete történt, amikor Lee a Dancing with the Stars című műsort forgatta, viszont csak most nyilatkozott az esetről a sajtónak. A fiatal tornászt a karján érte a paprika spray. Azt nyilatkozta, nagyon feldühítette a támadás, hiszen ő semmit nem ártott a támadóknak.

Lee szülei a Kínából származó hmong népcsoporthoz tartoznak, Laoszból vándoroltak ki az Egyesült Államokba, Minnesota államba. Lányuk már itt született. Lee az első hmong származású amerikai olimpikon, aki számára azután nyílt meg az út az olimpiai aranyig, hogy csapattársa, Simone Biles visszalépett a versengésről. Lee karrierjéről és a hmong népcsoport történetéről ebben a cikkben írt részletesebben kollégám, Király András.

Lee nem az első ázsiai származású amerikai olimpikon, akit rasszista támadás ért. A japán-amerikai Sakura Kokumai, aki karatéban indult Tokióban, nemrég egy parkban futott, amikor egy férfi követni kezdte és kiabált vele, többek között undorító kínainak nevezte. Kokumai videóra is vette az esetet, a férfit később letartóztatták. Az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány kitörése óta megszaporodtak az ázsiai származásúak elleni, gyakran tettlegességig is fajuló támadások. (BBC)