A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint tragikus, ha az összes oltatlan tanár kiesik a rendszerből

Várhatóan hétfőn kapják meg a tanárok a kötelező oltásról szóló tájékoztató levelet, ami szerint az állami fenntartású iskolákban kötelező lesz felvenni az oltást, aki ezt nem vállalja, fizetés nélküli szabadságra küldik. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint minden egyes tanár, aki emiatt kikerül a rendszerből, hatalmas veszteség. A munkaerőhiánnyal küzdő köznevelésben minden ember számít, mondta az Inforádiónak, hiszen a nyugdíjazások miatt évente mintegy hatezren kerülnek ki a rendszerből, és közben a felsőoktatásból csak nagyjából kétezer új pedagógus érkezik.

"Kétségtelen viszont az is, hogy jelen pillanatban, ha a pedagóguspályán levők közül, ahol egyébként 90 százaléknál is magasabb az átoltottság, fel fognak mondani vagy fizetés nélküli szabadságon töltenek bármekkora időszakot is, akkor minden egyes ember számítani fog, és minden egyes ember hiányozni fog a rendszerből"