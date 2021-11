Egész Amerika egy kisvárosi tárgyalóteremre figyel

2020 augusztus 23-án, késő délután a Chicago melletti Kenoshában egy fehér rendőr intézkedés közben hátbalőtt egy afroamerikai férfit, Jacob Blake-et, akit nemi erőszak gyanúja miatt akartak letartóztatni. Az esetet Blake szomszédja videóra vette: Blake épp behajolt a kocsijába, amikor a rendőr, attól tartva, hogy Blake meg akarja késelni, 7 lövést adott le rá. (Jacob Blake túlélte az esetet, igaz, deréktól lefelé lebénult. A Blake-re lövő rendőr ellen nem indult eljárás, ismét rendőrként dolgozik.)

Mivel alig három hónap telt el a polgárjogi mozgalom óta nem látott országos tüntetéshullám óta, amit George Floyd halála váltott ki, a Blake-videó hatására Kenoshában eluralkodott a káosz. A várost másnapra elárasztották a faji egyenlőtlenség és a feketékkel szembeni rendőri brutalitás ellen demonstrálók és az ellentüntetők. Épületeket és autókat gyújtottak fel, sok boltot kifosztottak. A zavargások napokig tartottak, a városba kivezényelték a Nemzeti Gárdát.

Kiégett autók egy használtautó-kereskedés udvarán Kenoshában 2020. augusztus 26-ára virradóra. Fotó: KEREM YUCEL/AFP

A 17 éves önkéntes rendész

Kyle Rittenhouse Kenoshától fél órányira lakik. A szülei elváltak, az anyjával él. A gimnáziumot, amit már korábban félbehagyott, online szerette volna befejezni. Tavaly még csak 17 éves volt, érdekelte a rendvédelem és a rendőrség, de a politika is: 2020 januárban egy Trump-rendezvény első sorából készített magáról egy azóta törölt TikTok-videót. Támogatta a Blue Lives Matter-t is, ami a BLM egyfajta ellenmozgalmaként azt hirdeti, hogy a rendőrgyilkosságok valójában gyűlölet-bűncselekmények.

Rittenhouse legjobb barátja, a 19 éves Dominick Black Kenoshában élt. Rittenhouse épp náluk vendégeskedett, amikor a Jacob Blake lelövése utáni napokban minden felbolydult. A két fiatal otthonról is látta az égő épületek és autók füstjét. Augusztus 25-én bementek a központba, hogy segítsenek eltávolítani a tüntetők graffitijeit, és megígérték egy helyi használtautó-kereskedőnek, akinek előző nap a tűzben rengeteg kocsija megsemmisült, hogy éjszaka vigyázni fognak az értékeire.

Visszamentek Blackékhez fegyverekért. Nem volt nehéz dolguk, mert a zavargások miatt Black nevelőapja minden fegyvert kivett a páncélszekrényből. Köztük volt Rittenhouse AR-15-öse, egy félautomata (nem sorozatlövő) gépkarabély is, amit Black vett meg neki, mivel Rittenhouse kiskorúként még nem vásárolhatott és tarthatott fegyvert. Black ezek után nem tudott nemet mondani, amikor Rittenhouse arra kérte, hogy hadd vehesse magához ő is a fegyverét.

Fenyegető jelenlét

Estefelé járt, és a két felfegyverkezett tinédzser visszaindult Kenosha központja felé, hogy rendvédelmi magánakciójuk keretében segítsenek megvédeni a várost. Ahogy közeledtek a központhoz, egyre többen csatlakoztak, főleg férfiak, általában szintén AR-15-ösökkel. Odaérve elfoglalták a posztjaikat: Black az autókereskedés épületének tetején helyezkedett el, Rittenhouse pedig elvegyült a tömegben a parkban.

Jacob Blake lelövése miatt demonstráló tüntetők 2020 augusztus 26-án Kenoshában. Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu Agency via AFP

A központban ott volt tehát több ezer tüntető, és a puskákkal felfegyverzett civilek, akiket a beszámolók szerint a rendvédelmi erők - a rendőrök és a nemzeti gárda tagjai - bajtársias örömmel fogadtak, jóllehet a hatóságok senkit nem kértek arra, hogy alakítsanak önkéntes vagyonőr-osztagokat.

A New York Times chicagói irodájának vezetője, Julie Bosman ott volt Kenoshában, és maga is beszélt egy fegyveres, terepruhás fegyveres férfival a központban, aki azt mondta neki, hogy egyetért a tüntetőkkel, de nem akarja, hogy bármit tönkretegyenek. Bosman szerint azonban a férfi jelenléte fenyegető volt, és azt közvetítette a tüntetők felé, hogy törvénytelennek tartja őket. Az újságíró végül egy ponton annyira veszélyesnek ítélte a helyzetet, hogy inkább beült a kocsijába és hazament.

Nyolc lövés, három áldozat

Rittenhouse kék gumikesztyűben, a vállán elsősegély-csomaggal és fegyverrel ide-oda sétált a parkban, és amolyan önjelölt egészségügyisként azt kérdezgette, van-e szüksége valakinek orvosi segítségre. Interjúkat adott, több live streamban is látható volt.

Éjfélre a tüntetők többsége már hazament. Ekkor volt látható az egyik élő közvetítésben, hogy Rittenhouse egy férfi elől egy parkolóba menekül. Üldözője a 36 éves, börtönviselt, pszichésen instabil Joseph Rosenbaum volt, aki aznap került ki a kórházból. A cuccai egy nejlonszatyorban voltak.

Nem lehet tudni, hogy Rosenbaum miért vetette magát Rittenhouse után, mindenesetre hozzávágta a szatyrot. Ugyanebben a pillanatban valaki a tömegben egy pisztollyal a levegőbe lőtt. Rittenhouse tüzelni kezdett Rosenbaumra. Négyszer lőtt, mind a négy lövés talált. Ezután már nem az elsősegélyre koncentrált: Blacket hívta, és elmondta, hogy lelőtt valakit.

Kyle Rittenhouse térdel, a földön a mellkason lőtt Anthony Huber fekszik. Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu Agency via AFP

A lövések miatt eluralkodott a pánik, Rittenhouse menekülni kezdett, de többen utána rohantak. Egy Anthony Huber nevű 26 éves férfi a gördeszkájával nyakon csapta, hogy megállítsa, mire Rittenhouse mellkason lőtte. A lövéseket Gaige Grosskreutz, egy szintén 26 éves elsősegély-szakápoló is hallotta, és odaszaladt, hogy segítsen. Megkérdezte, hogy Rittenhouse lelőtt-e valakit, és mivel attól tartott, hogy igen, elővette a pisztolyát. Tett egy lépést, erre Rittenhouse rálőtt.

A 17 éves kamasz összesen nyolc lövést adott le. Rosenbaum és Huber meghalt, Grosskreutz súlyosan megsérült. Rittenhouse magasba emelt kézzel, a karabéllyal az oldalán futni kezdett a rendőrök irányába. Ők viszont a páncélozott járművekkel épp a sérültek felé indultak, és utasították, hogy álljon el az útjukból. Rittenhouse hazament a közeli Antioch-ba, majd nem sokkal később feladta magát a rendőrségen.

Terrorista vagy hős?

Az amerikai médiának nem okozott fejtörést a történtek értelmezése, csak le kellett emelni a polcról a kész toposzokat.

A baloldalon Rittenhouse-t a legrosszabb fajta militáns szélsőjobboldali önbíráskodó figurának titulálták, aki csak az ürügyre várt, hogy engedély nélkül tartott, nagy tűzerejű fegyverével a tőle eltérő véleményt képviselőkre támadjon. Ayanna Pressley, a massachusetts-i afroamerikai demokrata képviselő egyenesen a fehérek felsőbbrendűségében hívő belföldi terroristának nevezte.

A jobboldalon a magát és veszélyeztetett közösségét fegyverrel is megvédeni kész amerikai hős archetípusát látták benne, aki rendet tesz, sebesülteken segít és próbál a káoszban rendet teremteni. Ő Amerika válasza a 2020 nyarán az amerikai városokban a baloldali bujtogatás hatására eluralkodó esztelen erőszakra. A rendvédelem elbátortalanodott, már a 17 éveseknek kell megvédeniük a közösségeket és a magántulajdont.

PORTLAND, OREGON, USA - 2020. szeptember 26.: Egy férfi Kyle Rittenhouse szabadlábra helyezéséért kampányol a szélsőjobboldali Proud Boys Antifa-ellenes gyűlésén. Fotó: JOHN RUDOFF/Anadolu Agency via AFP

Ann Coulter konzervatív publicista és véleményvezér Rittenhouse-t egyenesen elnöknek jelölte volna. Az elnök, Donald Trump meg tudni vélte, hogy a tinédzser menekülni próbált, elesett, erre brutálisan rátámadtak, és valószínűleg meg is ölik, ha ő maga nem lő.

Az esküdtek kiválasztásakor az egyik jelölt ki is jelentette, hogy attól tart, bárhogy is dönt majd az esküdtszék, az ország egyik fele ki fog borulni. Ami egészen biztosan igaz. Többen attól is tartanak, hogy zavargások törhetnek ki. Mivel nemcsak Rittenhouse, de mindhárom áldozata is fehér bőrű, bármi lesz a döntés, az ügy jó fokmérője lehet annak, hogy mennyire alkalmas az igazságszolgáltatás politikai elfogultságának vélelme az indulatok feltüzelésére egy olyan ügyben, aminek nincsenek közvetlen faji vonatkozásai.

A bíró, aki távol tartaná a politikát a tárgyalóteremtől

Rittenhouse-t kisebb súlyú bűncselekmények mellett gyilkossággal (Huber) és gondatlan emberöléssel (Rosenbaum), valamint gyilkossági kísérlettel (Grosskreutz) vádolják. A vádhatóság utóbb megpróbálta kisebb súlyú (de könnyebben bizonyítható) bűncselekményekre módosítani a fő vádpontokat, de a bíró nemet mondott.

A per érdemi része a héten kezdődött Kenoshában, pár saroknyira a tavalyi lövöldözés helyszínétől, totális médiacirkusz közepette, melyben pro vagy kontra minden apró részlet hatalmas jelentőségűnek tűnt. Az ügy azért is érdekes, mert a lövöldözés és Rittenhouse szerepe nagyon jól dokumentált, egy csomó kép és videófelvétel készült.

Az egyik legérdekesebb kérdés a bíró, Bruce Schroeder objektivitása. Schroeder Wisconsin legtapasztaltabb körzeti büntetőbírója. Már októberben, a büntetőper előkészítése során a címlapokra került, amikor kikötötte, hogy az ügyészeknek tilos az esküdtek előtt Rittenhouse áldozatainak nevezni Rosenbaumot, Hubert és Grosskreutzot. Szerinte ugyanis a perben pont ezt kéne eldönteni: hogy áldozatok-e, vagy maguknak köszönhetik a sorsukat. Ezzel összhangban azt viszont nem tiltotta meg a védőknek, hogy a három férfit fosztogatónak és gyújtogatónak titulálják.

Schroeder abban hisz, hogy az ügyészség könnyen tudja manipulálni a tárgyalást. Nem akarja hagyni, hogy a politikailag értelmezhető körülmények bolygatása a tárgyalótermet a kultúrharc terepévé tegyék. A megfigyelők szerint nem csak ebben a perben tesz így, általában is az a bírói krédója, hogy a vádhatóság képviselőit rövid pórázon kell tartani. Az ügyész viszont így most nem firtathatja, hogy miért akart Rittenhouse Kenoshában rendészkedni, ha egyszer nem ott lakik, hogy mit keresett fegyverrel a vállán a városközpontban a zavargások idején, és hogy mik a politikai nézetei.

Bruce Schroeder bíró, Kyle Rittenhouse és az egyik védőügyvéd egy videófelvételt néznek Rittenhouse tárgyalásán 2021. november 12-én. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Ezek ugyanis mind az amerikai társadalmat mélyen megosztó kérdéseket érintik. A rasszizmust és a BLM-et. A hivatásos rendvédelmi szervek alkalmasságát, a tagjaik körében gyakori előítéletességet, a militáns jobboldali körökben népszerű önbíráskodási hajlamot, és persze a fegyvertartást.

Amikor az esküdtek kiválasztásakor az egyik jelölt azt mondta, hogy korábban többször nyilvánosan kiállt a fegyvertartási jog mellett, ezért ebben az ügyben elfogultnak és alkalmatlannak tartja magát esküdtnek, a bíró leállította, hogy Rittenhouse büntetőpere nem a fegyvertartásról szól (az egyik vádpont az, hogy fiatalkorúként illegálisan tartott fegyvert). Ezek után persze annak is jelentőséget tulajdonítottak, hogy a tárgyalás alatt a bíró olykor megszólaló mobiljának csengőhangja egy olyan szám, ami egyben a Trump-kampány egyik ismert zenei betétje volt.

Számít-e, hogy miért volt Rittenhouse-nál fegyver?

Még nagyobb ügy lett abból, amikor a szerdai tárgyalási napon a bíró kiküldte az esküdteket, és dühösen leteremtette az ügyészt, amiért kérdéseivel - szerinte rosszhiszeműen - az általa előzetesen megtiltott irányba terelte az ügyet. Az ügyész ugyanis azt kérdezte a vádlottól, hogy megfelelő vagyonvédelmi eszköznek tartja-e az élet kioltására alkalmas lőfegyvert. És hogy a letartóztatása után miért hallgatott. Rittenhouse védői rögtön kezdeményezték is, hogy a bíró a vádhatóság eljárási hibája miatt ejtse az egész ügyet (ilyenkor ítélet és újratárgyalási lehetőség nélkül zárul a per).

Schroeder a lehető legszűkebb fókusszal annak eldöntésére akarja koncentrálni a tárgyalást, amit Rittenhouse állít: hogy jogos önvédelemből cselekedett-e. Veszélyben forgott-e az élete, vagy legalábbis hihette-e ezt, és ennek fényében indokolt volt-e megölnie két embert és megsebesíteni egy harmadikat.

Márpedig ha a vádlott motivációiról egyetlen szót sem lehet ejteni, annak fényében, hogy mennyi felvétel készült a Rittenhouse-t üldöző Rosenbaumról, a vádlottat gördeszkával megütő Huberről és a rá fegyvert szegező Grosskreutzról, Rittenhouse esélyei elég jónak tűnnek. Hát még azután, hogy Grosskreutz a tárgyaláson maga ismerte el, hogy Rittenhouse akkor lőtte szét a bicepszét, amikor ő is épp rá célzott (erről a pillanatról pont nem készült videó).

Könnyek az emelvényen

Kyle Rittenhouse a kenoshai bíróságon, 2021. november 10-én. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Rittenhouse szerdán még az amerikai büntetőperek teátrális külsőségeihez szokott tudósítókat is meglepte, amikor az emelvényen heves zokogásban tört ki. Nem az áldozatok miatt sírt, hanem mert felidézte, mennyire rettegett, amikor Kenoshában rátámadtak.

Több kommentátor meg is jegyezte, hogy a könnyei őszintébbnek tűnnének, ha fegyver nélkül ment volna rendészkedni. És ha hónapokkal a lövöldözés után nem fotózkodott volna a fehér felsőbbrendűség (white power) kézjelét mutatva Free as Fuck (kb: szabad vagyok, mint a faszom) feliratú pólóban egy bárban a politikai erőszak apostolainak számító neonáci Proud Boys tagjaival. Schroeder bíró amúgy ezt a fényképet sem engedte megmutatni az esküdteknek.

Fotó: Kenosha County District Attorney

A per hétfőn az ügyész és a védő perbeszédeivel folytatódik, az esküdtek hétfő délután vonulnak vissza meghozni a döntésüket.

