Egy napig szolgálja ki a magyar vevőket műtrágyával Bige cége

„Jelentős áruhiány alakul ki a műtrágya-piacon, szerte a világon elő fog állni az a helyzet, hogy nem lesz elegendő műtrágya” - mondta a régió legnagyobb gyárának, a Nitrogénműveknek a tulajdonosa. Bár néhány hete Bige László cége is a leállást fontolgatta, most mégis úgy döntöttek, hogy kitartanak. Az üzletember úgy kalkulál, hogy a magas ár miatt olyan termeléscsökkenés következik be a piacon, hogy megéri folytatni a termelést. A műtrágya-piac teljesen felborult, jelenleg rekordmagas áron lehet csak beszerezni, aminek fő oka, hogy a legfontosabb alapanyag, a földgáz ára is rekordokat dönt. Bige a lapnak elárulta

decemberben egy napig a magyar vevőket szolgálják ki, de onnantól fogva májusig minden árut külföldre kötnek le.

Szerinte a Nitrogénművek által jelenleg gyártott mennyiség egészét megvennék ázsiai vevők már most is, függetlenül attól, hogy a műtrágya minden típusa jelentősen drágult.