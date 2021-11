Akkora özönvíz volt Egyiptomban, hogy előbújtak rejtekeikből a skorpiók, és megmartak 500 embert

Több mint 500 embert kellett kórházban ellátni Egyiptom déli részén, miután annyira heves viharok csaptak le a régióra, hogy az már a szabadban élő és bujkáló skorpióknak is sok volt, és emberek házaiba menekültek be, ahol persze meg is marták az arrajáró embereket, írja az AP.

A hétvégén Aswan tartományra szokatlanul heves vihar csapott le, rengeteg esővel és villámlásokkal. A villámok három ember halálát okozták, közölte Ashaf Attia kormányzó. Ugyanakkor a skorpiócsípéssel kórházba került emberek mind kaptak ellenszérumot, így ők távozhattak végül.

Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

Hétfőn az egyiptomi közösségi oldalakon számtalan felvétel keringett az elöntött utcákról, járművekről vagy mezőgazdasági területekről. A régióban több helyen áramkimaradás volt, nem nyitottak ki az iskolák, és a Nílus hajóforgalmát is fel kellett függeszteni.

A régió kórházaiban volt elegendő vakcina a skorpiócsípésekre, közölték a hatóságok, több mint 3000 adag elérhető a szérumból Aswan kórházaiban, és extra adagokat küldtek a nehezebben megközelíthető közeli hegyvidéki és sivatagi területekre.

A skorpiók által megmart emberek komoly fájdalomról, lázról, verejtékezésről, hányásról és izzadásról, illetve izomrángásról számoltak be. A környező hegyekben él többek között az arab vastagfarkú skorpió, az Androctonus crassicauda, melynek görög neve egyszerűen annyit tesz, hogy emberölő. A világ egyik legveszélyesebb skorpiófajának számít, de csak évente pár áldozata szokott lenni.