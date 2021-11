Zárolhatják Románia amerikai vagyonát a „bihari svéd” ikerpár követelései miatt

A Krónika a román Szabad Európa alapján ír arról, hogy a Románia egyik leggazdagabb vállalkozói közé tartozó bihari testvérpár, Viorel és Ioan Micula Románia amerikai vagyonelemeinek lefoglaltatásával próbálják meg elérni, hogy megkapjanak egy 100 millió dolláros kártérítést.

Mint a lap felidézi, még 2005-ben a jelentős élelmiszeripari és ingatlanpiaci érdekeltségekkel rendelkező testvérpár bepanaszolta Romániát a Világbank alatt működő Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjában (ICSID), mert a román kormány 1998-ban 10 évre szóló adó- és vámkedvezményeket ígért a hátrányos helyzetű vidékeken befektetők számára, ám az uniós szabályoknak ellentmondó állami támogatást idő előtt leállította a csatlakozáskor.

Az 1957-ben született ikerpár sokat veszített ezen a fordulaton, és különös érveléssel támadtak: Románia 2003-ban kétoldalú megállapodást kötött Svédországgal, hogy kölcsönösen megvédik egymás állampolgárainak befektetéseit, a testvérek pedig svéd állampolgársággal is rendelkeznek, így arra hivatkoztak, hogy ők valójában svédként fektettek be Romániában.

A cikk összefoglalója szerint az ICSID 2013-ban a „bihari svédeknek” adott igazat, és 85 millió dolláros kártérítés kifizetésére kötelezte a román államot, azonban az Európai Bizottság megállapította, hogy nem lehet gyakorlatba ültetni a határozatot, mert a támogatás ellentmond az uniós szabályoknak.

A román nagykövetség épülete Washingtonban Fotó: Wikipedia

Miculáék erre amerikai bírósághoz fordultak, hogy az mondja ki a washingtoni székhelyű ICSID döntésének érvényességét, 2019-ben pedig a washingtoni bíróság nekik adott igazat, és immár 356 millió dolláros kártérítést ítéltek meg.

A román kormány 2019-ben 912,5 millió lej átutalásáról döntött, miután a Micula fivérek elérték, hogy zárolják az ország kőolajvezetékeit kezelő Conpet Ploiești vállalatban, illetve a cernavodai atomerőműben, a Nuclearelectricában birtokolt állami részesedést.

A kártérítés teljes összegéből azonban mintegy 100 millió dollár még mindig hiányzik, és tavaly november óta késedelmi kamatot is felszámolnak a tartozás miatt. Az amerikai szövetségi bíróság pedig bekérette Románia amerikai vagyonelemeinek listáját, de a bíróság szerint nem kaptak kielégítő választ, ezért további 1,5 millió dolláros bírságot szabtak ki.

A Szabad Európa Rádió is próbálta megtudni, hogy milyen vagyonelemeket zárolhatnak a tartozás miatt, de nem kaptak választ a bukaresti külügyminisztériumtól. A lap cikke szerint Románia New York-i konzulátusának épülete a román állam tulajdonában van, de az amerikai per miatt veszélybe kerülhet a washingtoni nagykövetség épülete, illetve szolgálati lakások és más ingatlanok tulajdonjoga is.