Felfüggeszti az áramszolgáltatást a JAS Budapest Zrt.

Felfüggeszti ügyfelei ellátását a JAS Budapest Zrt áramszolgáltató cég, írja a G7.

A vállalat már október végén tájékoztatta a vevőit, hogy nem fog tudni villamos energiaellátást biztosítani részükre. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ezért most felhívást tett közzé, hogy a cég legalább a lakosságot és az önkormányzatokat ne hagyja áram nélkül, megoldásként valószínűleg az állami MVM veszi át őket.

A G7-nek korábban nyilatkozó Arató Ferenc ügyvezető-tulajdonos szerint a cég amiatt ment tönkre, hogy nagyon megemelkedett a gáz és az áram ára is.

Ehhez még hozzájött, hogy nem a korábbi gyakorlat szerint, vagyis egy évre előre kötötték meg a szerződést az áramot szolgáltató kereskedővel, hanem év közben, csakhogy az áram árának emelkedésével a szerződésben foglaltakat nem tudták fedezni. A JAS hiába beszélt az ügyfeleinek az áram árának emelkedéséről, ők ragaszkodtak ahhoz, amiben a korábbi szerződésben megállapodtak.

Ekkor következett be a cégnél egy „technikai átállás”, miután az ügyfelek többé nem kaptak áramot, de a JAS felajánlotta, hogy visszaveszi őket a megemelt áramdíjak mellett. Ezt több ügyfél is zsarolásnak élte meg, volt, aki jogi lépéseket is tett.

Úgy tűnt eleinte, hogy ez működni fog, de a jelek szerint mégsem így lett. Arató Ferenc nem reagált a G7 újabb megkeresésére.

A JAS egyik legnagyobb vevője a fővárosi közvilágításért felelős Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.