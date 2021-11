Romániában Nicolae Ciuca ügyvivő védelmi minisztert jelöli kormányfőnek a Nemzeti Liberális Párt

Romániában a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) Nicolae Ciuca ügyvivő védelmi minisztert jelöli miniszterelnöknek a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) közösen alakítandó nagykoalíciós kormány élére - döntötte el csütörtökön egyhangúlag a párt végrehajtó bizottsága.

A PNL elnöke, Florin Citu ügyvivő kormányfő azt követően lépett vissza Ciuca javára, hogy a PSD leszögezte: nem tud bizalmat szavazni egy olyan politikusnak, akinek előző kormányát októberben megbuktatta.

Nicolae Ciuca tavaly januárban Románia védelmi minisztereként egy brüsszeli NATO tanácskozáson. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Mivel a PSD és a PNL is igényt tart a miniszterelnöki posztra, azt már korábban eldöntötték, hogy a tisztséget felváltva töltik be. A PNL továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a rotációs rendszerben a liberális kormányfő legyen az első. A PSD Marcel Ciolacu pártelnököt jelölte. (MTI)