Szlovákiában külön kijárási korlátozást vezetnek be az oltatlanoknak

A szlovák miniszterelnök csütörtökön szigorításokat jelentett be, Eduard Heger azt mondta, ez egy lockdown az oltatlanok számára. Hétfőtől a tömegrendezvényekre csak oltottakat engednek be. Az oltatlanok csak létfontosságú árucikkeket vásárolhatnak. Ők a bevásárló központokba vagy a nem létszükségletű cikkeket áruló boltokba friss negatív teszttel sem mehetnek be.

A fekete jelölésű járásokban már a beoltottak sem látogathatják a vendéglőket, a konditermeket és a wellnessközpontokat. Az ilyen régiókban az éttermek ablakon keresztül szolgálhatják ki a vendégeiket, és a hotelek sem fogadhatnak vendégeket.

A kormány bízik abban, hogy három hét utaán legalább a beoltottak helyzetén könnyíteni tudnak. heger arra biztatta az oltatlanokat, oltassák be magukat, hogy aztán ők is élvezhessék az enyhülést. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a koronavírus miatt kórházban ápoltak 80 százaléka nincs beoltva. (ÚjSzó/Paraméter)