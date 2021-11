Tíz komodói sárkánybébi jött világra a San Antonio-i állatkertben

A San Antonio-i állatkert októberben nagy sikert könyvelhetett el, ugyanis szaporodott a komodói varánusz állományuk. A tojásokból összesen tíz bébisárkány kelt ki: két hím, négy nőstény, a maradék négynek egyelőre nem lehetett megállapítani a nemét. A Reuters le is videózta a nagy eseményt:

„A kis gyíkok remekül vannak, alig várjuk, hogy nőni lássuk őket, és hogy segítsenek a faj fennmaradásában” - nyilatkozta Tim Morrow, az állatkert elnök-vezérigazgatója. Legutóbb 2018-ban kelt ki náluk négy bébisárkány.

A komodói varánusz a legnagyobb testű hüllő a földön, 70 kilósak is lehetnek, a hímek pedig akár három méteresre is megnőhetnek. A faj csupán néhány szigeten él Indonéziában és állatkertekben. A komodói varánusz a kihalás szélén áll, kevesebb mint 1400 példány van már csak belőlük, ezért is nagy dolog, hogy most tíz egészséges példánnyal gyarapodott a számuk. (Yahoo, Washington Post)